Za to jak vypadám, mohou fotografové. Opět jsem obětí ageismu, říká Madonna

Madonna překvapila v neděli na předávání cen Grammy svým podivným plastikovým vzhledem. Zpěvačka viní „nelichotivé“ kamery. Všichni, kdo ji kvůli mnoha podstoupeným kosmetickým zákrokům a plastikám kritizují, jsou podle ní jen mysogynní ageisté.

„Bylo mi ctí představit na předávání cen Grammy umělce Kim Petrasovou a Sama Smithe. Chtěla jsem předat poslední cenu, kterou bylo Album roku, ale myslela jsem, že je důležitější, abych představila první transgender ženu vystupující na Grammy, měl to být okamžik, který tvoří historii! A navíc získala cenu Grammy! Místo toho, aby se ale soustředili na to, co jsem řekla ve svém projevu, který byl o poděkování za nebojácnost umělců, jako jsou právě Sam a Kim, mnoho lidí se rozhodlo mluvit jen a pouze o detailních záběrech mé tváře pořízených dlouhým objektivem fotoaparátu, který zkreslí naprosto každou tvář,“ napsala Madonna v příspěvku na Instagramu.

„Opět jsem se stala obětí ageismu a misogynie, které prostupují tento svět, v němž žijeme. Svět, který odmítá oslavovat ženy po 45. roce života. A který cítí potřebu trestat ty ženy, které mají i nadále v tomto věku silnou vůli, jsou pracovité a milují dobrodružství,“ pokračuje zpěvačka.

„Nikdy jsem se neomlouvala za žádná svá tvůrčí rozhodnutí ani za to, jak vypadám nebo se oblékám. A ani s tím teď nehodlám začít. Média mě od začátku mé kariéry ponižují. Ale chápu, že je to všechno zkouška. A jsem ráda, že můžu dělat průkopnici, aby to všechny ženy, které přijdou po mně, měly v následujících letech snazší,“ dodává Madonna, která v posledních letech nahrává na sociální sítě převážně fotky a videa až přehnaně upravené s pomocí různých filtrů. V reálném životě je pak takřka k nepoznání.

Zpěvačka, herečka, scenáristka, skladatelka, tanečnice a módní ikona patří k osobnostem, které každým svým počinem vzbuzují zvýšenou pozornost. Aktuálně ohlásila americká královna popu a nejprodávanější ženská hudební umělkyně všech dob turné, které má být oslavou její více než čtyřicetileté hvězdné kariéry.

Koncertní šňůra s názvem Madonna: The Celebration Tour odstartuje 15. července v kanadském Vancouveru. Ze Severní Ameriky se přesune do Evropy 14. října koncertem v Londýně. Turné skončí 1. prosince v Amsterdamu. Nejblíže České republice bude mít zpěvačka vystoupení 28. listopadu 2023 v berlínské Mercedes-Benz Areně.

VIDEO: Madonna překvapila na cenách Grammy svým vzhledem: