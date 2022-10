Coming out v 64 letech? Zpěvačka Madonna ve videu naznačila, že je lesba

V příspěvku na TikToku se Madonna natočila v koupelně, jak hází směrem na odpadkový koš růžové dámské kalhotky. „Jestli se netrefím, tak jsem lesba!,“ je napsáno ve videu, ve kterém spodní prádlo padá kousek od koše a zpěvačka se jen otočí a pousměje.

Podle názoru mnoha sledujících je to jasný coming out. „Cože! Jsme snad svědky historického momentu? To je skvělé, že se odhodlala konečně po letech oznámit, že je lesba. Vítej do klubu,“ píše jeden z fanoušků. „Podle všeho co Madonna dělá už desítky let, je přinejmenším bisexuální, drazí přátelé. Mnohem delší dobu, než je spousta z nás vůbec na světě,“ píše další.

Někteří sledující Madonnu bez zkrášlujících a omlazujících filtrů ani nepoznali a odmítají věřit, že šlo o slavnou zpěvačku. „TOHLE že je Madonna? To je spíš máma Marilyna Mansona, ne? Vůbec jsem ji nepoznala. Je v pohodě?,“ ptá se jedna z uživatelek. „Ta paní používá tolik filtrů na všech sociálních sítích, že když ji pak člověk vidí jednou za rok v reálu, trvá opravdu celkem dlouho, než mu vůbec dojde, o koho jde!,“ komentuje další sledující.

Zpěvačka se k videu dále nevyjádřila, takže je otázka, zda je to opravdu coming out, nebo jen další snaha o upoutání pozornosti.

Madonna (11. srpna 2022)

Letos v dubnu se Madonna po třech letech rozešla s o pětatřicet let mladším tanečníkem Ahlamalikem Williamsem. V září byl po jejím boku nejčastěji vídán opět výrazně mladší muž, třiadvacetiletý model Andrew Darnell.

Lituji svých manželství. Mou současnou posedlostí je sex, řekla Madonna nedávno ve videu na YouTube, ve kterém odpovídala na otázky fanoušků. Zpěvačka bývala manželkou amerického herce Seana Penna (v letech 1985 až 1989) a britského režiséra Guye Ritchieho, se kterým má syna Rocca (2000 až 2008).

V minulosti chodila s mnoha slavnými muži. Mezi její milence patřil například malíř Jean-Michel Basquiat, John F. Kennedy mladší, filmová hvězda Warren Beatty, rappeři Vanilla Ice, a Tupac Shakur, basketbalista Dennis Rodman, osobní trenér Carlos Leon, se kterým má dceru Lourdes, model Jesus Luz, či choreograf Brahim Zaibat.

Kromě dcery Lourdes a syna Rocca má popová hvězda další čtyři adoptované děti pocházejí z Malawi. Jako prvního si osvojila zpěvačka dnes už šestnáctiletého Davida, krátce poté stejně starou Mercy. Před sedmi roky k nim přibyla ještě dnes už devítiletá dvojčata Esther a Stella.