Jako Madonna? Ptá se Basiková u své fotky v kalhotkách a punčochách

Zpěvačka se zřejmě inspirovala americkou zpěvačkou Madonnou, která své fanoušky pravidelně zásobuje spoře oděnými fotkami, které často hraničí s lascivností až obscénností.

Basikové na snímku není vidět do tváře a opřená o skleněnou stěnu Tančícího domu pózuje zezadu, podobně jako královna popu u jednoho snímku z letošního ledna, kde je ovšem opřená o auto.

„Jako Madonna?“ napsala samotná Bára Basiková k fotce na Instagramu, kde její snímek okomentovali nebo dali like také kolegové ze show Tvoje tvář má známý hlas Aleš Háma a Jitka Čvančarová.

Zpěvačka pro web ŽivotvČesku.cz prozradila, že když se chce dostat do kondice, tak chodí cvičit. Zároveň si hlídá jídelníček. „Už přes dva roky jím systémem 8/16, to znamená, že 16 hodin nejíte a 8 hodin můžete jíst cokoliv, je to v podstatě přerušovaný půst. Nejlepší je to třeba od 9 do 17 a do druhého dne nic nejíst,“ řekla Basiková.