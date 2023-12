Disneyovky patří k nejtěžším, říká Bohatová o dabingu Ledového království

Před kamerou iDNES.tv máme jeden z českých hlasů Ledového království. Jak vy osobně prožíváte Vánoce, Kateřino?

Já se hlavně snažím je opravdu prožívat tak, jak se má. Ne uklízet, ne shánět dárky na poslední chvíli, neběhat po obchodních domech a fakt být co nejvíce s rodinou. Samozřejmě taky hodně hraji a zpívám, ale veškerý volný čas se snažím péct doma s malým cukroví a být co nejvíc spolu.

Jaké vidíte výhody na tom schovat se při dabingu za animovanou postavu?

Animovaní herci jsou podle mě ti nejlepší herci na světě, animované postavičky. Oni jsou tak dokonalí, že člověk už jim fakt jen propůjčí ten svůj hlas a nechá se unášet tou atmosférou, kterou už v tom filmu vyrobili. A jenom přispěje do pohádky tím něčím svým. Je to fakt kouzelné, musím říct. Je to magie a radost.

Jakou péči o hlas vyžadují konkrétně disneyovky? Hodně výšek je třeba zvládnout vyzpívat…

Ideálně tu nejlepší, protože disneyovky jsou vyhlášené tím, že opravdu nejsou lehké. Patří k těm nejtěžším, dávají zabrat. Jiná práce je ve studiu, jiná práce je teď, když tu budu za chvíli zpívat naživo, to už se opravdu nic neodpustí. Ve studiu si to člověk vymazlí kousíček po kousku, tón za tónem. Péče o hlas musí být co největší to jde, aby hlas všechno vydržel. A samozřejmě hodiny zpěvu, technika a nezapomínat se u toho radovat. Aby se člověk neutopil v tom, jaká je to fuška, ale aby to pořád zároveň byla i radost.

Toužíte někdy po mikrofonu, který má už rovnou live autotune, tedy automatické ladění a vylepšení hlasu přímo během zpěvu?

(smích) Já doufám, že autotune ani tak člověk nepotřebuje, to fakt jen, když se vychytávají ty studiové věci, protože to člověk bude poslouchat navěky. Já mám naopak ráda, když je to živé, když jsou tam i chyby. Myslím, že to k tomu patří. Je to kouzlo okamžiku. Mikrofon je samozřejmě dobré mít skvělý, aby byl člověk co nejvíce svůj, protože občas se stane, že zvukově se třeba člověk v některých mikrofonech ani nepoznává. Když slyším svůj vlastní hlas, tak je to prima a pak už se člověk nechá jen unášet.

Jaké jsou vaše nejoblíbenější vánoční pohádky?

To jsem zaskočená! Samozřejmě S čerty nejsou žerty a všechny ty naše legendární pohádky jako Sůl nad zlato, Císařův pekař, Pekařův císař... Všechny ty klasiky. Ale i nové pohádky a všechny romantické komedie jako Láska nebeská. Myslím si, že se tady někde dnes potuluje i Karel Janák, ten nám o vánoční pohádky pečuje pravidelně, tak se budeme těšit na tu letošní. A jak už jsem říkala na začátku, hlavní je být v klidu a spolu.

Co byste popřála čtenářům a divákům iDNES.cz?

Milí a vážení diváci a čtenáři, já vám coby český hlas královny Iduny z Ledového království přeji krásné a hlavně, i když to zní jako klišé, je to nejpodstatnější: Klidné Vánoce a šťastný rok 2024.