Z bytu mě kvůli zpívání nevyhodili, říká známá zpěvačka Kateřina Bohatová

Jenže člověk míní a život mění. Byt v domě postaveném přibližně před 20 roky na rozhraní Vinohrad a Žižkova rodině zatím vyhovuje, přestože kuchyň je původní, stejně tak pohovka. Stavební změny vylučuje i typ stavby, jde o železobetonový monolit.

Herečka a zpěvačka Kateřina Bohatová (2022)

„Jenže na druhé straně je tu výhled do parku, v domě nechybí výtah, do centra se dostanu za deset minut a hlavně máme k dispozici dvě parkovací místa v suterénních garážích, a to je v této části Prahy k nezaplacení. Po představení nemusím řešit parkování,“ prozrazuje benefity bytu Kateřina Bohatová.

Narodila se ve Šternberku, ale už dvacet let žije v Praze a netají se tím, že je prostě „městská holka“. Proto ani netouží po domě na venkově.

Každý kus má svůj příběh

Z každého kousku v bytě čiší láska, s níž byl vybírán. Kateřina si nepořizuje věci jen tak, pouze takové, které ji něčím osloví. Od dětské macramé houpačky pro malého syna, kávových šálků pořízených ve speciálním obchodě ve Vídni, přes čajový servis se slavnou značkou porcelánky Wedgwood až po speciální bar v kufru, který (jednou), dostane větší prostor. Tedy až v novém bydlení.

„Bar v kufru“ byl dárkem k 35. narozeninám manžela.

„Manžel chtěl být barmanem a dodnes má mezi nimi kamarády. Bar jsem mu koupila k 35. narozeninám,“ prozrazuje Katka. Zatím se „kufr“ musí spokojit s místem v sestavě vyrobené na míru. Smetanová barva dobře ladí s původní podlahou i kuchyní z masivního dřeva.

V té se toho moc nezměnilo, přesto tu najdete jednu vychytávku: u dřezu jsou dvě baterie, jedna je vybavená filtrem, vodu z ní používá rodina na vaření.

A ještě jednu věc může Katka všem vřele doporučit: v bytě má několik olejových difuzérů. Fungují jako ochrana na hlasivky, které zpěvačku občas trápí, ale také proti bolení hlavy, a hlavně: dělají radost svou vůní i tvarem.

Bydlení se zpěvačkou

V obývacím pokoji nechybějí klávesy, Katka musí denně cvičit zpěv (mívá i dvacet vystoupení měsíčně). Dříve zpívala v pracovně, ale z ní je dnes pokoj syna Matyáše.

„Zatím mě nikdo z žádného bytu kvůli zpívání nevyhodil, ale vím, že mě v našem domě slyší i soused o dvě patra výš. Asi má dobrý vkus,“ usmívá se zpěvačka, která se snaží mít kvůli čtyřletému synovi alespoň volné neděle. Je stále naladěná a usměvavá. Důvod prozradila v jednom ze svých rozhovorů, když na otázku, jak by popsala svůj současný život, odpověděla: štěstí.

Kuchyňka malého Matyáše včetně kuchařské čepice i maminčina radost: malé barevné spotřebiče Smeg z limitované série v osvětlené polici.

Jeho základem jsou pro ni nejen zajímavé role, ale hlavně její blízcí. Jako rodina fungují skvěle, manžel rád vaří, v kuchyni se už otáčí i malý Matyáš, byť zatím jen ve své malé. Dokonce už dostal vlastní šéfkuchařskou čepici.