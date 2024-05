Pokud jste tak citliví, nechoďte do divadla, ohrazuje se Judi Denchová

Judi Denchovou šokovalo, když se dozvěděla, že taková varování před představením vůbec existují. „Chápu, proč existují, ale pokud jste tak citliví, nechoďte do divadla, protože byste mohli být velmi šokováni. Jak pak můžete být překvapeni tím, co vidíte a jak to interpretujete po svém?“ řekla v rozhovoru pro Radio Times.

V posledních letech se stále častěji objevují upozornění před představeními, která mají diváky varovat před násilím, zneužíváním, úmrtím, hlasitými zvuky a dokonce i před zmínkami o kouření. „Můj bože, před Králem Learem nebo Titem Andronikem to musí být pěkně dlouhé varování, než zvednou oponu,“ prohlásila Denchová.

Její kolega Ralph Fiennes už v únoru vyzval ke zrušení varovných upozornění v divadlech s tím, že diváci příliš změkli. Podle něj by divadelní představení měla diváky šokovat a znepokojovat. Dodal, že moment překvapení je to, co dělá divadlo divadlem.

Daniel Craig a Judi Denchová ve filmu Skyfall (2012)

„V Macbethovi jsou velmi znepokojivé scény, hrozné vraždy a další věci. Nemyslím si, že byste měli být na takové věci připraveni, když jsem byl mladý, nikdy jsme neměli před představením varovné upozornění,“ uvedl Fiennes pro BBC.

Také herec Ian McKellen, známý mimo jiné rolí z Pána prstenů, se loni ohradil proti varovným upozorněním, když zesměšnil nápisy na své vlastní hře Frank a Percy v londýnském divadle The Other Palace. V té době byly na webových stránkách divadla varování, že představení obsahuje silné výrazy, sexuální narážky a pojednává o úmrtí a rakovině.

„Před divadlem a v halách, včetně této, jsou diváci varováni, že je zde hlasitý hluk a v jednu chvíli blikají světla, je zde zmínka o kouření, zmínka o úmrtí. Já sám si myslím, že je to směšné. Ano, rozhodně. Rád se nechávám překvapovat hlasitými zvuky a pobuřujícím chováním na jevišti,“ řekl McKellen.