Tady Judi Denchová sledovala, jak se Bond prostřílí živým orchestrem

Londýnská Royal Albert Hall má za sebou stopadesátiletou historii a k slavnostním premiérám podobných projektů je stvořená. Symfonickým orchestrům to v ní sluší, nad nimi je prostor pro velké plátno.

Na projekci, která se konala na den přesně sedmapadesát let od premiéry prvního bondovského filmu Dr. No, se v sále sešla různorodá společnost a snad proto, že jde o dobrodružný příběh, dresscode příliš neřešila.

Při pohledu na elegantně ustrojený orchestr by člověk pořád čekal, že návštěvník v tričku a sportovních botách se bude cítit poněkud nepatřičně. Ale nevadí.

Atmosféru dokresluje legendární bondovský Aston Martin DB5 zaparkovaný před vchodem; málokdo projde kolem bez povšimnutí nebo bez snahy vyfotit se s ním. „Tady na té židli seděla včera Judi Denchová,“ oznamuje jedné z divaček Michael Freiburg z pořádající společnosti Film Concerts Live, když usedáme do lóže přímo naproti pódiu. A prozradí pointu: „Bylo zajímavé vidět, jak sleduje svou filmovou smrt.“ Jenže kasovní trhák z roku 2012 tu nejspíše není nikomu neznámý.

Bez velkého zdržování se zhasíná a první bondovka v režii Sama Mendese, autora Americké krásy, může začít. Orchestr tu jako u většiny takových akcí plní svou roli nadmíru dobře. Navíc jej diváci konečně můžou pořádně vnímat, protože na rozdíl od Formanova Amadea, který měl na stejném místě s živým doprovodem premiéru před třemi lety, ve Skyfall byla filmová hudba přece jen trochu utopená pod všemi jinými zvukovými efekty.

Oscar 2013 - Adele

Na druhou stranu třeba při úvodní honičce i tady v sále publikum skoro zapomíná, že pod plátnem sedí skupina excelentních muzikantů. Děj prostě dokáže pohltit. Ale v klidnějších pasážích prokazuje hudba svou sílu. Titulní píseň zní ze záznamu. V tu chvíli jistě pořadatelům, kteří si Skyfall objednávají na svoje akce, spadl kámen ze srdce. Představa, že by museli někým nahradit fenomenální Adele, je nemyslitelná.

O přestávce si povídáme s producenty show, kteří neskrývají uspokojení z nadšení nejen diváků. „Skladatel Thomas Newman byl unesen, protože je to jeden z prvních případů, kdy může svoje dílo slyšet takhle celistvě,“ říká Freiburg.

Steve Linder, který šéfuje společnosti IMG Artists v Los Angeles, přidává zážitek s Johnem Powellem, autorem hudby k filmu Jak vycvičit draka, který rovněž uvádějí s orchestrem. „Popravdě nevěděl, co má čekat. Dali jsme mu do ruky dva objemné svazky a on se ptal, co to je. Přece tvoje partitura! Protože ve studiu pracují s jednotlivými kousky a pasážemi a takhle pohromadě to nikdy neviděl,“ líčí.

Druhá polovina, ještě více napětí, ještě bombastičtější muzika. Po grandiózním finále přichází potlesk. Producentům se však zdá nějak krátký. „Hm, je to odpolední představení,“ podotýká Freiburg. „Večer byl aplaus nekonečný.“