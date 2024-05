Vtip je sofistikovaný proces, improvizaci moc nevěřím, říká stand-up komik Tigran

Docela jsem žasla, jakou šňůru jste si naložil jen na duben. To jste spal po hotelích?

Kdepak, po každém vystoupení se vracím do Prahy. I když mám s sebou malý tým, klidně to tam i zpátky odřídím, protože chci spát ve své posteli a být s rodinou. Je fajn, že v autě nejsem sám. V pořadu Na stojáka zase jezdíme ve třech. Třeba v minulých dnech jsem dělal Liberec, České Budějovice, Hradec Králové, Ostravu... Je to sice hodně ježdění, ale duben a květen jsou měsíce, kdy máme nejsilnější sezonu.

Byl jsem dělníkem na stavbě, krupiérem, hrál jsem dětem divadlo. Po střední škole jsem dělal pro změnu na malajsijské ambasádě.