Trpím makulární degenerací, přiznala zdravotní potíže herečka Judi Denchová

„Učit se nové role je pro mě momentálně prakticky nemožné. Protože mám fotografickou paměť, potřebuji si sehnat nějaký stroj, který mě bude nejen učit moje repliky, ale také mi ukazovat, kde se na stránce vyskytují,“ svěřila se Judi Denchová v pořadu The Graham Norton Show.

„A to jsem přitom nikdy neměla problém se vše naučit a zapamatovat, třeba celý Večer tříkrálový bych vám odříkala tady a teď z hlavy,“ postěžovala si oscarová hvězda.

Makulární degenerace je onemocnění, které zasahuje sítnici oka. Přestože herečka s nemocí bojuje již více než deset let, nenechává se touto diagnózou zlomit.

Judi Denchová ve filmu Casino Royale (2006)

V prosinci se v jednom skotském hotelu objevila po boku zpěvačky Sharleen Spiteriové při spontánním coveru písně Waterloo od skupiny ABBA a propaguje svůj zatím poslední film s názvem Allelujah (2022), který vychází ze stejnojmenné hry Alana Benetta a odehrává se v prostředí geriatrického oddělení.

O potížích se zrakem se Judi Denchová zmínila už v roce 2021 u příležitosti charitativní akce pro slabozraké v Londýně. „Od té doby, co nedokážu dialogy číst, je zkrátka musím znát nazpaměť. Člověk si leckdy najde cestu i navzdory okolnostem, které jsou pro něj velice složité,“ uvedla tehdy pro The Guardian.

„Potřebovala jsem si jen najít jiný způsob, jak se to všechno naučit. Mám skvělé přátele, které mi mé repliky opakují znovu a znovu, takže se je učím od nich a pak jen doufám, že si nikdo ničeho nevšimne,“ dodala.

Podobně to má prý i se správným načasováním toho, kdy má během scény zahrát svůj part. „Musím prostě počítat s tím, že mi to někdo řekne,“ prohlásila. Dokud nebude mít k dispozici počítač, který by jí dokázal označovat, kde konkrétně se její část dialogu na stránce nachází, podle jejích slov jí nezbývá než spoléhat na ochotu hereckých kolegů.

