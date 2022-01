Připadala jsem si jako kráva, vysvětlila miss, proč už nejí mléčné výrobky

„Od května jím převážně rostlinnou stravu. Jako první jsem vyřadila telecí a jehněčí. Už z toho názvu to jsou miminka. Hovězí je něco jiného, ale telecí je miminko. Jako máma nezvládám tu představu, že vám někdo odebere tele,“ popisuje Jitka Nováčková ve videu.

Poté, co se jí a jejímu partnerovi, finskému fotbalistovi Timovi Sparvovi, loni v lednu narodila dcera Leah a modelka ji začala kojit, po jednom z ranních zážitků se rozhodla skoncovat i s mlékem.

„Byly čtyři hodiny ráno a já jsem si potřebovala odstříkat. A vlastně jsem stála v kuchyni nad umyvadlem a jako by jsem se dojila, protože to je dojení. Bylo to hrozně nepříjemný. A v tu chvíli jsem si říkala: ty bláho, já si připadám jako ta kráva. A uvědomila jsem si, že tohle nechci,“ vysvětluje Nováčková (citace ponechána v přesném znění, pozn. red.).

Velkou inspirací mezi vegany pro ni byl například její kamarád, muzikant a sportovec Ben Cristovao (34), nebo topmodelka Gisele Bündchenová (41). Poslední kapkou k přechodu na rostlinnou stravu byl pak americký dokument Seaspiracy z roku 2021, pojednávající o zákulisí dnešního rybolovu.

„Nemám k rybám až takový vztah. Nebrečím například, když vidím rybu, která má uříznutou hlavu,“ popsala modelka a youtuberka s tím, že by občas mohla jíst aspoň rybí maso. Když však viděla záběry z dokumentu, rozplakala se tak, že ji musel partner utěšovat. „Bylo to strašné,“ svěřila se.

Mějte se krásně a rostlinné stravě zdar, dodala na závěr Jitka Nováčková s tím, že její partner Tim maso a živočišné výrobky i nadále jí.

VIDEO: Jitka Nováčková – Proč už nejím maso a mléčné výrobky: