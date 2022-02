Miss Kočendová: Můj potetovaný přítel se lidem nelíbí, píší škaredé zprávy

Od vašeho vítězství v soutěži Miss International Czech Republic se událo mnoho. Je to už rok, co jste přišla o syna. Máte nějaký vzkaz nebo radu pro ženy, které si prochází tím samým?

Radu asi ne. Je to velmi těžké období. Každá žena to zvládá jinak. Je to hodně individuální. Musí být silné a blízko své rodiny. To je hodně důležité. Mně osobně nejvíce pomohla rodina a přítel, kteří mě podporovali a neustále se mě snažili rozesmát. Hlavně díky tomu jsem teď tady.

Nově jste i podnikatelkou. Nabízíte produkt, kterým zároveň pomáháte. O co se jedná?

Byl to přesně rok od té události, kdy jsem přišla o syna. Zapalovala jsem si svíčku a řekla jsem si, že chci nějakým způsobem pomáhat. Dělám teď své vlastní veganské sójové svíčky. Deset procent z prodeje půjde nadaci, která pomáhá rodinám, které si také prošly touto ztrátou.

V minulosti jste mluvila o tom, že napíšete knihu. Je to stále aktuální?

Na knize se stále pracuje. Je to dlouhá cesta. Ale doufám, že kniha brzy vyjde, už se to blíží.

Dlouho jste se těšila na světovou soutěž krásy, která se kvůli covidu několikrát zrušila a přesunula...

Letím místo toho nyní na soutěž Top Model of the World, která je v Egyptě. Moc se na to těším, protože tam je důležitý hlavně vzhled, catwalk, natáčení a focení. Myslím si, že to mi jde úplně nejvíc. Moc se na to proto těším a jak říkáme s Táňou Makarenko, jedeme jedině vyhrát!

Nově jste se dala na veganskou stravu. Jaký to má důvod?

Doktor mi našel cystu na vaječníku. Z toho důvodu jsem začala jíst vegansky. Bylo to pro mě opravdu hodně těžké a náročné. Vůbec jsem nevěděla, jak se mám stravovat, co mám jíst. Byla jsem jak Alenka v říši divů. Když už jsem si na to teď zvykla, nedokážu si představit, že bych se vrátila k normální stravě.

Máte na Instagramu téměř 90 tisíc sledujících. S tím je podle komentářů spjata i pravidelně přicházející kritika vašeho osobního života a vztahu. Jak to zvládáte?

Popravdě to vůbec neřeším. Kdysi to bylo těžší. Teď už ale těch „hejtů“ nechodí tolik. Na Tik Toku je to horší. Přítel se lidem nelíbí, protože je celý potetovaný. Není to běžné. Občas chodí škaredé zprávy, ale bohužel. Už to neřeším a tyto uživatele zablokuji. Ať si dál žijí svůj život a my také.

Váš přítel Lukáš Vlačuha, který si říká Laky Royal, si nechal vytetovat vaši podobiznu. Znamená to, že už spolu budete navždy?

Doufám! A on asi také, když si mě vytetoval přes celé stehno. (smích)