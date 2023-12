Romantický hrdina? Co jsem v něm našel sociopata, hraje se mi líp, říká Polívka

Když jsme se před osmi lety setkali poprvé, chystal se hostovat v Dejvickém divadle. Dnes je jeho plnohodnotným členem a v pracovním i osobním životě ušel velký kus cesty.

Potkáváme se osm let poté, co jste tady v Dejvickém divadle zkoušel svoje první představení, Zimní pohádku. Přišel jste od té doby o nějaké iluze?

Naopak, vlastně mi přibyly. Všechno se tak nějak pěkně usadilo, spravilo a je mi líp. Byť si asi v životě pokládám víc otázek, a to zase vždycky dobré není. Předtím jsem měl ve všem úplně jasno, ale ne vždy jsem měl pravdu. Tak dneska ji mám v mnohém.