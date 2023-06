Porsche jsem si pořídil, protože mě odjakživa přitahovalo, říká Polívka

„Mám Porsche Panamera 4S, je to třílitr, má to 420 koní, šestiválec. Radši mám řízení, než všechny ty technické specifikace. Tohle auto jsem měl nejdřív na plakátu, pak jako malý i větší angličák. Dětství a dospělost muže se dělí na velikost jejich hraček. Já jsem nikdy nepřestal být hravý, pořídil jsem si to auto proto, že mě zkrátka odjakživa přitahovalo,“ svěřil se Vladimír Polívka v pořadu Ukaž káru.

Na plakátech kdysi bylo Porsche 911. To podle herce nepřipadalo v úvahu. „Mám totiž psa, padesátikilového boxera. Teď mám navíc i dalšího psa, k tomu ženskou a dva kufry. To všechno potřebuješ někam dát. Panamera je jak říkám taková tlustá sestra modelu 911. Ale pořád stejně krásná,“ pochvaluje si.

Vůz koupil před čtyřmi lety. „Je to ročník 2013. Kupoval jsem už ojeté auto, mělo tehdy najeto 110 tisíc kilometrů. Teď už to je 195 tisíc kilometrů. Není zas tak nedostupné, jak se možná někomu zdá. Co jsem měl vyděláno, to jsem na koupi použil, zbytek jsem si půjčil. Cena se dá vygooglovat. Dá se říct, že kdejaká třeba dobrá dva roky stará oktávka je dražší, než tohle auto,“ vysvětluje Polívka a dodává, že náklady na opravy jsou samozřejmě vysoké.

Porsche Panamera 4S 3.0 V6 313 kW 520 Nm

„U mě to bylo za ty čtyři roky motorově úplně v pohodě, měl jsem jen problém na podvozku a jednou mi odešla elektrika. Kupoval jsem to auto v černé barvě, tohle je fólie a je to něco, co tomu dává charisma. Barva se jmenuje Oak Green. Je to něco, díky čemuž je to teď prostě úplně jiný vůz,“ popisuje.

Na okruh prý se svým vozem nevyráží. „Obecně nejezdím ani zas tak rychle. I když jsem na okruhu vyrůstal. Moje máma závodila, strýc z tátovy strany byl automobilový závodník. Máma vždycky milovala řízení, táta je zase spíš estét, měl vždycky rád hezká auta. Ve mně se to tak sešlo dohromady. Ale závodit úplně nepotřebuji. Ani na dálnici nejezdím nijak závratně rychle. Nejsem zastánce agresivní jízdy,“ říká.

Tvrdí, že o kariéře v Hollywoodu nikdy nesnil. „Pokud natočíš dobrý film, je jedno kde. Strávit celý svůj profesní život tím, že se poženeš za nějakým Hollywoodem místo toho, abys skutečně něco tvořil a bavil se tou samotnou tvorbou, než nějakým honem, to jsem odsoudil, tím nechci ztrácet čas. Tam to navíc není o schopnostech, ale o štěstí i osudu,“ vysvětluje.

„Člověk slyší desítky zkazek o tom, jak to chodí. Ale já popravdě nevím. Tady to tak není. Tady člověk nemusí spát s producentem, aby dostal práci. Divadlo děláme srdcem, ale rozhodně naprostou většinu z nás neživí. To, že jsem si koupil toto auto je proto, že je to moje vášeň a splněný sen. Opravdu to stálo spoustu úsilí na něj vydělat a přistoupil jsem kvůli tomu i na věci, na které jsem nemusel. Ale beru to jako investici,“ dodává.

VIDEO: Vladimír Polívka předvedl své auto v pořadu Ukaž káru (2023):