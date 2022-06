Porod v hledišti i aplaus díky vodce. Jinak jsou Češi rezervovaní, říká Polívka

Díváte se před představením dírkou v oponě, jací dnes přišli lidi?

Obvykle to nedělám. Teď ale mám v novém představení Kdo sestřelil anděla moment, kdy ze začátku stojím a čekám, až se rozevře opona, a to mi to nedá, podívám se. Většinou se řídím sluchem, jak to v hledišti šveholí, jak je publikum naladěné. Jsou publika, která si musíte pomalinku získávat, je to proces. Někteří diváci rádi tleskají během představení, míň na konci. Někdy jsou reakce slabší a pak na konci velký dlouhý aplaus.

V Karlových Varech jsem měl kdysi předávat cenu za mužský herecký výkon. Otevřel jsem obálku a tam stálo mé jméno. Tak jsem si tu cenu předal – z pravé ruky do levé. Boleslav Polívka