Můj vztah s tátou se posunul. Teď prokecáme hodiny, říká Vladimír Polívka

Před časem jste řekl, že máte krásné a zároveň těžké povolání. Taky jste během covidu prohlásil, že vám vadí fňukání některých kolegů. Pamatuju si to dobře?

Ano, správně. Toho, jak si my herci musíme utahovat opasky, jsem už měl plné zuby, protože se s problémy museli za covidu vyrovnávat všichni lidé všech profesí. Nazval jsem to fňukání, což bylo trochu ostré, ale někdy si to snad můžu dovolit.

České rohlíky miluje snad celý svět. Ve Francii jsou zvyklí na svoje křupavé bagety, ze kterých se tam my můžeme zbláznit, ale u nás si pochutnávají na naší gumě.