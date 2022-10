Já vlastně moc nemám rád herce. Jen si stěžujeme, říká Vladimír Polívka

Zaujalo mě, že ač jste v angažmá v Dejvickém divadle, nastudoval jste s Hynkem Čermákem hru Milion, kterou ovšem hrajete v Divadle Bez zábradlí. Co vás přimělo k tomu změnit scénu?

To není jediné představení, které hraju jinde než v Dejvicích. Angažmá neznamená absolutní fixaci na jedno divadlo, je to spíš záruka, že na jeho představení budete mít volné termíny. Je dobré si zahrát i jinde. Pokud hraní jinde není moc a zbytek souboru to respektuje, působí to jako sebeovzdušnění.

Jsem hodně velký individualista a pečlivě si hlídám, které lidi mám ve svém okolí. Samozřejmě se snažím zapadnout, ale nebudu se na place přidávat k pomluvám kolegů, k řešení osobních věcí. Vladimír Polívka