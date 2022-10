Má práce je postavena na jedné velké tvůrčí krizi, říká Štěpán Kozub

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Stud a pocit trapnosti jsou u herce a komika Štěpána Kozuba takřka na denním pořádku. „Cítím se vždy poněkud zvláštně, když si beru kostým a jdu na dvě hodiny něco předstírat. Baví mě to, přitahuje, ale vlastně mi to přijde tak trochu nedůstojné. Pokud však člověk tuhle práci bere vážně a přitom si z ní dělá srandu, je to nejlepší kombinace,“ vysvětluje.