Při hraní záporáků musím balancovat, abych si neublížil, říká Štěpán Kozub

Prý se jmenujete podle hlavního hrdiny Štěpána Šafránka z filmové série Básníků. Je to tak?

Do jisté míry. Moje maminka s tatínkem do poslední chvíle nebyli rozhodnuti, jak se budu jmenovat. Padaly prý návrhy jako třeba Kristián nebo Filip... Potom ale máma ležela v nemocnici a v televizi dávali Básníky. A jí se moc líbilo, jak tam ta filmová máma v podání herečky Míly Myslíkové pořád oslovuje hlavního hrdinu Pavla Kříže jako Štěpánka. Ona mu tam neřekne jinak. A tehdy bylo rozhodnuto.