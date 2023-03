Budu ukazovat nohy i výstřih. Nejsem jeptiška, reaguje na kritiku Burešová

„Největší zlo vždy bylo a bude na internetových diskuzích, ne v reálném světě. Špatně není to, že jsou. I trollové potřebují své kamarády hejtry, kteří jim svými pěti lajky budou lajkovat všechny hnusy, co o lidech dokážou napsat,“ napsala Eva Burešová na Instagramu.

Herečka na slavnostní premiéru muzikálu zvolila šaty tělové barvy se stříbrnými aplikacemi od módní návrhářky Zuzany Lešák Černé. Střih zdůraznil dekolt a rozparek odhalil dlouhé štíhlé nohy.

„Já jsem si své šaty na premiéru užila na sto procent. Cítila jsem se nádherně a taky že mi to slušelo. Nikdo po mně nemůže chtít, abych ve svých devětadvaceti letech chodila zahalená jako jeptiška. Na to budu mít spoustu času, až budu hoooodně stará. Zatím si budu užívat výstřihy a odhalené nohy. Protože můžu. Díky bohu 21. století – dobrý den,“ pokračuje zpěvačka.

Zareagovala také na komentáře lidí, podle kterých je „hlavní role Rachel Marronové v muzikálu The Bodyguard její jedinečnou životní šancí, protože je sama jen seriálovou rychlokvaškou“.

„Hlavní role není žádná novinka. Mám jich za sebou už přes dvanáct, takže žádnou ,šanci’ jsem nedostala. Jen dělám svou práci a dělám ji s láskou a pokorou,“ říká Eva Burešová.

„Jestli jsem pro někoho novinka, která dostala šanci, a rychlokvaška, která to má díky seriálům, tak by měl vylézt z nory a začít kulturně žít, protože tyhle slova slýchávám už čtrnáct let, a to moc s významem rychlokvaška nejde dohromady,“ dodala s tím, že všichni mají dělat co, co umí, a nenechat si zničit radost ze života neviditelnými lidmi.

Eva Burešová se objevila v seriálech Slunečná, Modrý kód, filmu Gympl s (r)učením omezeným či v muzikálu Času růží. Soutěžila v páté řadě hudební reality show Tvoje tvář má známý hlas.

Zpěvačka a herečka žije s šéfkuchařem Přemkem Forejem, v srpnu 2022 se jim narodil syn Tristan. S bývalým partnerem Michaelem Krásným má Burešová syna Nathaniela Adama Salvatoreho. Šéfkuchař luxusní restaurace Entrée v Olomouci pak z předchozího vztahu dceru Stellu.