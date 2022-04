Eva Burešová s Přemkem Forejtem čekají dítě

„Tam kde to kouzelné vše začalo, jsme to celé také písní oznámili.

Tvoje tvář bude mít známý hlas,…teď ještě jestli po tátovi nebo po mámě aneb BUDE NÁS 5! Omlouváme se, že jsme vám to neřekli dříve, ale z různých důvodu můžeme opravdu až nyní. Víme, že to určitě pochopíte. Zdravíme vás a všem posíláme lásku E+P+S+N+?,“ napsala nastávající maminka na Instagramu.

Zveřejnila také fotky, na které se s partnerem objímají a je jí vidět těhotenské bříško.

O vztahu Evy Burešové a Přemka Forejta informovala bulvární média již koncem září 2020. Herečka a šéfkuchař se dali dohromady poté, co porotce MasterChefa vystoupil v show Tvoje tvář má známý hlas, které se účastnila i hvězda Slunečné.

Eva Burešová má s Michaelem Krásným syna Nathaniela Adama Salvatoreho, který letos v létě oslaví páté narozeniny. Šéfkuchař luxusní restaurace Entrée v Olomouci pak z předchozího vztahu osmiletou Stellu. O dceři jednoho z nejmladších šéfkuchařů u nás napsal nedávno písničku textař a muzikant Petr Harazin z kapely Nebe.

Před Přemkem Forejtem chodila herečka s o šest let mladším tanečníkem Matyášem Adamcem (22). Přestože plánovali společné bydlení, po roční známosti se rozešli.