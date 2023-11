Byla jsem na dně a chtěla odejít od všeho, přiznala vyhoření Eva Burešová

„Já jsem vždycky měla emoční horskou dráhu. Vždycky nahoru dolů. Ale vždycky jsem se hodně rychle dostala nahoru. Ale v poslední rok to je takový na jednom bodu. Ani moc nahoře, ale ani dole. A když jsme byli na koncertě v Pelhřimově, tak jsem řekla, že už kašlu na to dělat, že jsem OK. Protože nejsem OK a nebaví mě všem říkat, že je všechno cool a buďte OK, když sama nejsem. A rozhodla jsem se, že všechno přiznám,“ řekla Burešová v pořadu ShowTime na CNN Prima NEWS.

Dlouho na tom byla špatně. Své podle ní udělaly i emoce a hormony, jelikož teprve před rokem porodila druhého syna. „Takže samozřejmě některé věci ještě nejsou v pořádku, ale samozřejmě jsem taky dostávala dost naloženo od médií a i lidí, kteří mě v životě neviděli. A myslím si, že nejsem někdo, kdo si to zaslouží. Nejsem totiž žádná rychlokvaška. V branži jsem už docela dlouho, spoustu toho jsem si vydřela a lidi, kteří mě třeba teď objevili, tak do mě šijou,“ pokračovala.

„A mě to dostalo na dno. Chtěla jsem odejít od všeho. Řekla jsem, že budu doma, otevřu si krám a budu prodávat tarotky a budu prodávat šutry a bude mi dobře. A tak jsem to oznámila na Primě a oni mě vysvětlili, že to přeci nejde. Že jsem ve své práci dobrá a nabídli mi pomoc a tak jsem si řekla dobře,“ přiznala.

Přemek Forejt a Eva Burešová

Dohodla se na pauze, aby se dala dohromady, protože si uvědomila, že sama nechce z této branže odejít. „Ale cítím, že jsem na ní asi moc citlivá. A v poslední době ještě víc,“ dodala Eva Burešová s tím, že nyní se zdá, že je všechno v pohodě.

„Točím Zoo a nemám tolik dnů, třeba deset dnů v měsíci, což se dá a je to hezké. Blíží se Slavíci samozřejmě. Vyjdou mi nějaké nové písničky a na Slavících se předvede nová Eva. Rozhodla jsem se zkusit něco nového, novou hudbu, nový žánr. Spojila jsem se s Jirkou Burianem,“ prozradila.

Eva Burešová a Přemek Forejt loni v létě přivítali na svět prvního společného potomka. Syna pojmenovali Tristan William. Herečka má s bývalým partnerem Michaelem Krásným šestiletého syna Nathaniela Adama Salvatoreho. Šéfkuchař luxusní restaurace Entrée v Olomouci má pak z předchozího vztahu devítiletou Stellu.