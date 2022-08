Eva Burešová porodila. S Přemkem Forejtem dali synovi netradiční jméno

„Tak drobná, přitom tak silná a statečná. Jsem na tebe tak pyšný, jak jsi to celé zvládla. Jsem šťastný za to co společně máme. Trojka už je na světě a už se nemůžeme dočkat až budeme všichni spolu. Miluji vás rodinko moje

Tak už jsem tu taky 15/8 2022, Tristan William Forejt,“ napsal Přemek Forejt na Instagram k fotografii z porodnice a stejný příspěvek sdílela i Eva Burešová.

U příspěvku okamžitě začala přibývat řada gratulací od přátel i kolegů z branže jako Ewa Farna, Veronika Arichteva, Eva Decastelo, Patricie Pagáčová, Jitka Boho a další. Nechybí ani vzkaz od řetězce s rychlým občerstvením, kterému dělá Forejt reklamu.

O tom, že je podruhé těhotná, informovala herečka Eva Burešová své fanoušky na Instagramu počátkem dubna. „Musím říct, že je to těhotenství jiné, než když jsem čekala Nathánka. Cítím se dobře, ale víc k tomu už neřeknu. Zda je to chlapeček, nebo holčička, v kolikátém měsíci jsem – to si necháme pro sebe. Ze začátku mi nebylo moc dobře, Přemek mi ale neuvěřitelně pomáhal a musím říct, že obě naše děti se na sourozence těší,“ napsala.

O vztahu Evy Burešové a Přemka Forejta informovala bulvární média poprvé koncem září 2020. Herečka a šéfkuchař se dali dohromady poté, co porotce MasterChefa vystoupil v show Tvoje tvář má známý hlas, které se účastnila i hvězda Slunečné.

Eva Burešová má s bývalým partnerem Michaelem Krásným syna Nathaniela Adama Salvatoreho, který letos slaví páté narozeniny.

Šéfkuchař luxusní restaurace Entrée v Olomouci pak z předchozího vztahu osmiletou Stellu. O dceři jednoho z nejmladších šéfkuchařů u nás napsal písničku textař a muzikant Petr Harazin z kapely Nebe.

Před Přemkem Forejtem chodila herečka s o šest let mladším tanečníkem Matyášem Adamcem. Přestože plánovali společné bydlení, po roční známosti se rozešli.