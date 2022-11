Jsem pyšná na své tělo, měla jsem nádherný harmonický porod, říká Burešová

„Mám tři kluky a je to super. Hrozně mě baví říkat, že moji kluci spí nebo že mám kluky v autě a musím za nimi rychle jít. Mám z toho vlastně obrovskou radost. Je to boží a je to nádherný pocit. Je mi moc hezky a jsem moc šťastná a vděčná za to, jakou mám rodinu,“ svěřila se Eva Burešová v rozhovoru pro pořad Showtime.

„Jsem na sebe obrovsky pyšná, co všechno mé tělo dokázalo. Ne na sebe, ale jsem hrdá a pyšná na své tělo a na to, co pod takovým devítiměsíčním stresem zvládlo a jak mi to všechno vlastně vrátilo,“ říká herečka a zpěvačka, která v srpnu porodila syna Tristana, kterého má s partnerem, šéfkuchařem Přemkem Forejtem.

„Měla jsem nádherný harmonický porod. Opravdu to byl nádherný zážitek. Kdybych takhle měla rodit pokaždé, tak budu těhotná klidně každý rok. Byla to fakt nádhera,“ pochvaluje si Burešová.

Eva Burešová, její syn Nathaniel a Přemek Forejt (30. dubna 2021)

Její syn Nathaniel Adam Salvatore Krásný, kterého má s bývalým partnerem Michaelem Krásným, přijal podle herečky svého malého brášku moc hezky.

„Nathánek Tristánkovi zpívá, má pro něj takovou svoji ukolébavku. Krásně spolu fungují. Myslím si, že to budou jednou fakt velcí parťáci,“ dodává herečka.

Partner Burešové, šéfkuchař restaurace Entrée v Olomouci Přemek Forejt, má z předchozího vztahu dceru Stellu. O té napsal písničku textař a muzikant Petr Harazin z kapely Nebe.

O vztahu herečky a šéfkuchaře informovala bulvární média poprvé koncem září 2020. Dali se dohromady poté, co porotce MasterChefa vystoupil v show Tvoje tvář má známý hlas, které se účastnila i hvězda Slunečné.

Před Přemkem Forejtem chodila herečka s o šest let mladším tanečníkem Matyášem Adamcem. Přestože plánovali společné bydlení, po roční známosti se rozešli.