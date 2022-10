Jaké je vyrůstat u cirkusu?

Krásné. A když neznáte nic jiného, pak je to tuplem krásné. Ve čtyřiačtyřicátém roce jsem se narodila přímo v maringotce. Byla jsem nedonošená a neduživá, vážila jsem asi dvě kila, a tak mě odvezli do nemocnice do Prahy, kde mámě moc nadějí nedávali. Nakonec jsem se z toho vyhrabala. A vidíte to, bude mi osmdesát a pořád tady jsem.

Po pár dnech mi jenom přišel telegram, v němž stálo: „Vaše dcera zemřela. Byla pohřbena v hromadném hrobu.“ To bylo všechno.