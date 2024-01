Ve věku 49 let náhle zemřela známá česká kartářka Jana Demeterová

„Ve věku 49 let nečekaně zemřela známá kartářka Jana Demeterová. Její srdíčko se zastavilo,“ informoval na Facebooku šéfredaktor časopisu Ve hvězdách Roman Zahrádka.

"Jani, byla radost s Tebou spolupracovat. Díky za to, že ses podílela svými příběhy na tvorbě časopisu Ve hvězdách, jsem rád, že jsem Ti mohl připravit u nás k vydání Tvoji knížku a hlavně jsem rád za naše dlouholeté kamarádství, během kterého jsme se častokrát hodně zasmáli. Všem, kdo Tě znali, budeš chybět. Mnoha lidem jsi svými předpověďmi pomohla nebo dokonce zachránila život. Už proto je pro nás Tvůj odchod tak nečekaný, ale vím, že je Ti teď dobře. Ať je Ti nebe nakloněno! Roman." 39 93

Rodačku z Vysoké Libně u Mělníka trápily problémy se srdcem. Ještě před čtyřmi dny pro své příznivce vysílala živě na YouTube a vykládala jim budoucnost. Seanci však ze zdravotních důvodů ukončila předčasně.

„Patnáct minut do konce, jsem vyčerpaná, jsem unavená. Hodně makám, hodně moc. Jsem totálně zničená. A to jsem si myslela, že tu dnes budu tři hodiny. Není to možné. Jsem teď v takovém stádiu, že nevím, jak ten život půjde dál. Ale budu se snažit tu pro vás být každý večer,“ řekla Demeterová ve svém posledním vysílání.

VIDEO: Poslední vysílání kartářky Jany Demeterové: