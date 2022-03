Kartářka Dagmar Kludská je ve svém 3+kk se svým osudem smířená

Činžovní dům, v němž má Dagmar Kludská trvalé bydliště, stojí mezi stanicemi metra Kačerov a Budějovická. Díky jeho poloze má první profesionální kartářka v Česku po ruce veškerou občanskou vybavenost, nemá to daleko na metro, autobusovou ani vlakovou zastávku. Velkou výhodou je i to, že se po půlhodince chůze ocitne v lůně Michelského lesa.

„Když jsme se sem přestěhovali, byly mi tři čtyři roky. Vždycky na jaro až podzim jsme jezdili s cirkusem a vraceli jsme se sem na zimu,“ zavzpomínala kartářka, která pochází ze slavného cirkusového rodu Kludských.

„Je to štěstí, že máme kde bydlet. Dnes se to bydlení pořád dědí. Po rodičích, vnuci to zase budou dědit. Každý tu máme kousíček, je nás pět sourozenců,“ rozmáchla se doširoka, aby naznačila, že v tom velkém domě, který před pětadevadesáti lety postavil její dědeček, jsou byty jejích tří dcer s rodinami a byt sestry Edity Štanclové, matky zpěváka Michala Davida. V domě má byteček také Davidova dcera Klára se synem Sebastianem.

Celý život však Dagmar Kludská v tomto 3+kk nebydlela. S prvním manželem žila v družstevním bytě na Hájích na Jižním Městě, kam se přestěhovala v době, kdy toto největší pražské sídliště teprve vznikalo a kdy se cestou domů musela brodit blátem. Po dvaceti letech manželství skončilo a ona se vrátila do domu, kde žila už jako dítě.

„Mám čtyři děti, manžel mě opustil, musela jsem je vychovat sama. Od roku 2000 žiju sama. Vyhovuje mi to, protože mužští v mém životě vždycky stáli za houby,“ zasmála se s osudem smířená Kludská, která se samozřejmě i po rozvodu koukala do karet, jestli ji ještě čeká zamilování.

„Občas se mi tam objevilo i nějaké srdíčko. Dokonce se mi ozval i můj letitý kamarád, který k nám chodil domů, když mi bylo šestnáct. Dnes už je to osmdesátiletý pán, už není takový krasavec jako tenkrát. Byla jsem ráda, že ho vidím, ale dohromady by to už nešlo,“ svěřila se věštkyně, která tak dvacet let vede svou domácnost zcela sama.

Pokud se v ní něco porouchá, do oprav se sama nepouští. Raději volá zetě nebo své sestře Alici, která je velice zručná a nebojí se vzít do ruky třeba i vrtačku. Zřejmě ona přibila všechny hřebíky, na kterých v oranžově vymalovaném obývacím pokoji se španělskou obývací stěnou visí Dagmařiny oblíbené obrazy staré Prahy a dřevěné masky afrických domorodců.

„Líbí se mi hnědá, oranžová, béžová. A potřebuju tu nutně vymalovat, jinak nic měnit nebudu. Ve svém věku jsem ráda, že mám všechno hotové,“ řekla optimisticky naladěná dáma, jejímž nejoblíbenějším místem v bytě je pohovka, u které svým klientům vykládá karty.

Místo s pozitivní energií

Právě tam Dagmar cítí, že ji obklopuje energetické pole. „Vystřídala se tu spousta osudů, lidí všech věkových kategorií a profesí,“ ukázala k posezení u konferenčního stolku, na kterém ležel balíček mariášek. „Někdy se mi špatně usíná, zvlášť po návštěvě, kdy třeba přijde maminka s těžce nemocným dítětem a čeká, že přes karty udělám zázrak.

„To jsem pak z toho celá rozrušená. To můžete jenom uklidňovat. Někdy tam naděje je, někdy to vypadá hůř,“ řekla posmutnělým hlasem nejslavnější česká věštkyně, ke které se klienti opakovaně vracejí. Vedle výkladu karet se Kludská věnuje i astrologii, numerologii a výkladu snů.

Za jejími službami chodí klienti k ní domů. Buď se usadí v útulném obýváku, kde si mohou užívat pohled do elektrického krbu, v němž plápolá oheň, nebo si mohou nechat věštit budoucnost v altánku na zahradě.

„Na jaře a v létě sedím tam, když to jde, pozvu si tam klienta, protože čtvrté patro, to je hrůza, pro někoho to je katastrofa,“ představuje Kludská kousek zeleně za domem, kde tráví každou volnou chvilku.

Jako zahrádkářka dává přednost pěstování okrasných keřů a květin. Bylinky nepěstuje, protože by jí na ně chodily kočky.

Vedle altánku, který si sama vybudovala, je na zahradě ještě trampolína a skluzavka. Tu zase rád využívá Dagmařin tříletý pravnuk a roční pravnučka.