Nebylo snadné najít šaty, do kterých se vejdu, říká těhotná Hanychová

Pro Agátu Hanychovou byl letošní ples výjimečný, a to především s ohledem na osmý měsíc těhotenství. „Musela jsem najít šaty, do kterých se vejdu, ale našla jsem, takže dobrý,“ prozradila modelka, která zvolila slavnostní róbu od návrhářky Sandry Markové. Její partner Jaromír Soukup ovšem dodal, že výběrem šatů přípravy rozhodně neskončily.

„Agáta se chystala celé odpoledne, hodinu byla na make-upu, pak ještě hodinu pokračovala doma,“ prozradil mediální magnát, jemuž přípravy nezabraly skoro žádný čas. „Mám smoking, běžnou konfekci, trvalo mi to půl hodiny, ale to bývá u mužů normální.“

Přítelkyni Jaromíra Jágra Dominiku Branišovou tentokrát doprovázela kamarádka, ovšem chybělo málo a mohl to na parketu roztočit i slavný hokejista. „Kdyby Jarda neměl v neděli zápas, sám říkal, že by šel. Byla jsem překvapená, že tu možnost vůbec připustil!“ prozradila se smíchem Dominika, pro kterou byl Český ples první a jediný v této sezoně.

To moderátorka Iveta Vítová si návštěvy plesů užívá pravidelně, a to nejen jako host. „Mám do tady dnes takové polopracovní, ale tím, že jsem na Českém plese už počtvrté, a potřetí ho moderuji, tak vím, do čeho jdu, a moc se na to těším. Vím, že si to užiju a bude to krásný večer plný dobrého jídla, tance a skvělých lidí.“