Hvězdy ve Varech: Bývalí milenci Jágr s Verešovou po 20 letech opět spolu

„Od roku 1998 do 2003 jsme se viděli skoro každý den. A pak bezmála dvacet let nic. Až do neděle 3. července 2022 na party UniCredit Bank v Karlových Varech. Milé setkání na skvělé party,“ napsal Jaromír Jágr na Instagram ke společné fotografii, na které je se současnou partnerkou, modelkou Dominikou Branišovou (27) a jeho bývalá láska Andrea Verešová s manželem Danielem Volopichem (58). Hokejista přidal také dvě momentky z dávné minulosti a zakázal u příspěvku přidávání komentářů.

Se slovenskou modelkou Andreou Verešovou se Jágr potkal v létě 1998 v Bratislavě na tenisovém turnaji. Začátkem roku 2000 spolu začali oficiálně chodit. Slovenská miss se na čas vzdala modelingu a odletěla za hokejistou do USA. S Verešovou prožil Jaromír Jágr šest let. Rozchod v roce 2003 byl bouřlivý, pozdější pokus o smíření nevyšel.

Modelka a Miss Slovensko 1999 se v roce 2007 vdala za právníka a bývalého spolumajitele FC Viktoria Plzeň Daniela Volopicha, se kterým má dceru a syna. Kromě modelingu se věnuje moderování a zkoušela štěstí i coby herečka.

Náručí Jágra prošly moderátorky i modelky. Momentálně žije s Dominikou Branišovou, která je o třiadvacet let mladší. Jágra s Branišovou vyfotili spolu už v létě 2020, ovšem hokejista svou zatím poslední partnerku veřejně představil až o pár měsíců později. Bývalá modelka v rozhovoru pro iDNES.cz prozradila, že věkový rozdíl mezi ní a Jágrem nepociťuje fyzicky ani mentálně. Řekla také, jak se seznámili.

„Bylo to v mé poslední práci. Dělala jsem manažerku jednomu pražskému klubu a Jaromír tam přišel jako host. To bylo vlastně naše první setkání. Ale potom jsme se viděli až po několika měsících. A to díky našim společným přátelům,“ svěřila se Branišová v březnu 2021.

O svatbě se hokejista s přítelkyní baví, ale spíše prý o sňatku jen žertují. „Nevím, co plánuje, ale já se do toho taky úplně neženu. Do dětí, nebo do vdávání, takže jsme to nijak neřešili. Bavíme se o tom, ale spíše v legraci. Nejsou to nějaké plány do budoucna,“ prohlásila Dominika Branišová. „Ale vždycky jsem říkala, že až budu mít svatbu, tak to bude někde na pláži. Budu tam jenom já a ženich a žádná velká sláva okolo toho.“