Manželovi diagnostikovali rakovinu, prozradila tenistka Sestini Hlaváčková

Realita nasich dni

Mame za sebou dva mesice ve 4️⃣ a je to hukot ️

Jelikoz mi pisou kamaradky,ze to na IG vypada idylicky,tak si to pojdme shrnout chronologicky hezky tyden po tydnu



1. Fabrimu diagnostikovali rakovinu stitne zlazy

2. Bibi doma s rymickou

3. Ja porod a prichod domu

4. Fabri na operaci stitne zlazy

5. Ja i Fabri antibiotika z ruznych duvodu

6. Bibi a nasledne Fabri strevni viroza

7. Chvile klidu, skolky a usmevu

8. Bibi zanet ucha

9. Bibi nestovice

10. Vsichni doma a navsteva tchyne …



Rekneme, ze to nebylo zrovna klidne sestinedeli, ze to neni idylicke, ale jsme v poradku a spolu, trosku upoceni, ale davame to



PS: Pridam jeste odpoved na jednu velmi castou otazku: Co Bibi na sestricku?



Bibi rika : Ja ji tak miluju, ona je ta nejroztomilejsi Beuska ňuňuňuňu



Bibi dela : Neustale ji stoucha nohama,kdyz kojim. Strka ji ruce na oblicej,do pusy a na oci, dokud ji nerozbreci. Knoura a krici o pozornost, kdyz zrovna Bea breci a mnoho (mnoho) dalsiho



Na cem frcim ja? Na hlasce moji kamaradky :



EVERYTHING IS TEMPORARY





PS: snad i ty prdiky budou jen TEMPORARY