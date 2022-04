Manžel je světaznalý a sebevědomý člověk, říká Andrea Sestini Hlaváčková

Přišla jste soutěžit do nové televizní show Můj muž to dokáže. Jako parťáka jste si k sobě vzala sportovce Tomáše Vernera. Proč?

Upřímně? Když mi řekli, že to nemůže být můj manžel, protože nemluví česky, tak je Tomáš Verner asi jediný chlap v mém okolí, který je můj kamarád, se kterým jsem zažila nějaký pracovní zážitky, se kterým mám bývalou sportovní minulost a v mé současné post sportovní kariéře tvoříme moderátorské duo. Takže si myslím, že se to hodilo. A znám ho ke všemu asi nejvíc z těch všech mužů kolem mě, kteří jsou alespoň malinko známí.

Jaké jsou hlavní mužské hodnoty, kterých si ceníte na svém italském manželovi Fabriziovi?

Na manželovi? Určitě je to jeho soutěživost a sportovní založení. Jistě by si věděl velmi dobře rady s mnoha otázkami, protože sám mluví čtyřmi jazyky. Je to světaznalý a sebevědomý člověk.

Začíná jaro. Do čeho se chcete uvrtat, jakmile to teplejší počasí dovolí?

Včera jsem byla po zimě poprvé s dcerou venku. Dokonce jsem se dostala k tomu, že jsem si zacvičila venku vedle ní na pískovišti a mohla jsem si i sundat tričko, bylo fakt vedro. Těším se, že až odtud z natáčení uteču a půjdu si zase zaběhat a zacvičit venku, to je úplně jiný level. Chci si užívat pohyb venku a vůbec to celkové bytí venku a to, že je zase dlouho světlo. Půjdeme na večeři na zahrádku pokecat s kamarády i s dětmi, třeba do těch osmi, půl deváté večer. Moc se těším.

Dovolené v teplotách nad čtyřicet stupňů zvládáte? Jste milovnicí horka, nebo raději vyhledáváte stín?

Nejsem až takovou milovnicí horka ani ostrého sluníčka. Moc si užívám zimní dovolené, kdy jezdíme většinou na Kanáry. Tam je v zimě příjemných pětadvacet. To je přesně to, co mám ráda. Ale nesnáším takové to parno, kdy se člověk sotva hne a už se potí, všude ho to pálí a musí se stále natírat krémem. To nemusím. V létě mě to baví v Česku a v červenci a srpnu jsem radši v horách nebo někde, kde je zase příjemněji. Nedaří se mi to tedy moc plnit, ale říkám, co by mi ideálně vyhovovalo.

Přerodila jste se nově z velmi úspěšné tenistky a komentátorky v moderátorku. Kde vás můžeme slýchat a vídat?

V rádiu mám každé pondělí rozhovory nejen se sportovními osobnostmi. To mě moc baví. Je to stabilní práce, kterou dělám už přes rok a jsem tam moc spokojená. A kde jinde mě lidé mohou vidět? To záleží, kdo si mě pozve na jakou akci. Letos mám například jeden cyklistický projekt, kde budu dělat moderátorku, na to se moc těším. Teď budu také moderovat jednu akci pro rádio. Postupně se dostávám, kam můžu. Rozhodně nejsem uzavřená jakékoliv výzvě a nabídce.

Jak moc vašemu sebevědomí pomohla taneční soutěž StarDance a moderování v rádiu?

Obojí strašně moc. V rádiu jsem v rukou těch největších odborníků, plus dostávám komplimenty od kolegů, což mě neskutečně motivuje a baví. Co se týká práce do budoucna, to sebevědomí poté samozřejmě ještě stoupne. A StarDance? Neskutečně mi pomohlo oprostit se od jakéhokoliv stresu. Už se teď ničeho nebojím. Lidé si ani nedovedou představit, jak těžké pro mě bylo vlézt na parket a stoupnout si tam v těch mini šatičkách.

Lidi si možná řekli, „jó, dlouhonohá blondýna a sportovkyně, ta to dá levou zadní.“ Ale tak to vůbec není. My ženské vidíme moc dobře všechny chybičky a vlézt tam v mini šatičkách s třásničkama na parket, který klouže, a rozjet to ještě v nějakém pohybu, který pak někdo hodnotí? Strašně jsem se bála, že spadnu, zakopnu, zastavím se, nevzpomenu si na choreografii a podobně. Celá ta zkušenost mě ohromně posílila.

Coby bývalá profesionální tenistka jste byla zvyklá neustále cestovat. Pak se z vás stala maminka a přišly mateřské povinnosti. Přišel někdy takový moment, že jste si řekla: „A co teď? Co dál?“

Čekala jsem, že takový moment přijde. Ale tím, jak na spoustu věcí řeknu ano a do spousty projektů se hned nadchnu, tak nějak pořád nepřichází chvíle, kdy bych si řekla, „co teď“. Neustále je to spíš, „kdy budu mít už taky chvilku klid? Kdy budu mít čas se zastavit?“ Myslela jsem, že po soutěži StarDance to přijde. Že to spadne, až přestanu mít takové to každodenní vyžití. Ale vždycky se objeví něco jiného. Sice jsou to třeba menší věci, ale ten den zaplní. Dcera mi také samozřejmě zaplňuje můj den, takže se rozhodně nenudím. Jsem moc ráda, že o mě lidi mají zájem a rádi mě vídají na různých akcích nebo v pořadech. Je to radost.