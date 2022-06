Sestini Hlaváčková trénuje a chystá rozlučku: Bolí to víc než StarDance

Poslední zápas odehrála Sestini Hlaváčková na konci roku 2018, od té doby se na kurtech neobjevila. V únoru 2019 oznámila, že je těhotná, kariéru však oficiálně neuzavřela.

Nyní využila zmrazeného žebříčku, v němž je stále devátou deblistkou světa, a společně s Hradeckou se přihlásily na turnaj WTA v Praze, který proběhne od 25. do 31. července.

„Není to úplný návrat, ale rozloučení,“ upřesnila. „Poté, co jsem odehrála svůj poslední turnaj, jsem si myslela, že už se na kurty nevrátím, že se maximálně jen rozloučím. Ale když v posledních dvou letech nemohli na tenis diváci, nechtělo se mi mávat prázdným tribunám. Letos využiju, že máme velký a krásný turnaj WTA na Spartě, a rozloučím se na něm.“

Andrea Sestini Hlaváčková

A svou poslední tenisovou spolupráci nemohla utvořit s nikým jiným než s Hradeckou, s níž ovládla Roland Garros 2011, US Open 2013 a na olympijských hrách v Londýně 2012 získala stříbro.

„Že se na poslední turnaj vracím po boku Lucky, je zásadní důvod, proč do toho jdu. Ona má větší očekávání, varovala jsem ji ale, že s tréninkem teprve začínám a forma bude všelijaká. Budete nás moci vidět v deblu na Spartě a já se pak na konci turnaje (v sobotu 30.) rozloučím s kariérou.“

„Andrea mě překvapila. Když mi napsala, že by chtěla sehrát poslední zápas, tak jsem jí odepsala, ať ale nepočítá s jedním zápasem, že si zahrajeme celý turnaj,“ přiblížila Hradecká na dálku z Birminghamu.

Andrea Hlaváčková (vlevo) a Lucie Hradecká se povzbuzují ve finále Australian Open.

Sestini Hlaváčková tak nyní oprašuje své sportovní umění. Má za sebou dva a půl týdne lehčího tréninku, tělo znovu učí zvykat si na mlácení do míčů, postupně přidá kondiční přípravu. Hlavně se chce vyhnout zranění.

„Je to rozhodně nejnáročnější věc, kterou člověk dělá. Mám za sebou zkušenosti ze StarDance a nedá se to srovnat. Bolí to víc. Ještě mám před sebou pět a půl týdne tréninku, odpočítávám každý den a snažím se si užít tu cestu. Chtěla bych se rozloučit důstojně a kvalitním tenisem. Aby si lidé, co se na nás přijdou podívat, vzpomněli na to, že H+H bylo sranda sledovat a byly to jejich oblíbené hráčky.“

Další motivaci k zápasové rozlučce nabrala díky vidině, že ji přímo v akci bude moci sledovat dcerka Isabella.

„Je to jeden z důvodů, proč jsem se chtěla rozloučit tenisově. Aby mě viděla a došlo jí, že můj tenis něco znamenal. I kdyby si z toho neměla nic pamatovat a mít z toho jen fotku, tak to bude hezké.“

I vzhledem k přítomnosti rodiny či kolegyň z branže Lucie Šafářové a Barbory Strýcové Sestini Hlaváčková tuší, že se neubrání dojetí.

„Jsem takový ubrekánek, takže přestože se loučím v totálním štěstí, nic mi nikam neutíká, nikdo mi nic nevzal, tak očekávám, že asi nějaká slza kápne. Ale těším se.“

Že by ji příprava na rozlučku a samotný zážitek z návratu do profesionálního sportu tak učarovaly, že by se rozhodla startovat i na dalších akcích, ovšem vylučuje.

„Každý kdo vidí, jak si trénink hodinu denně užívám, tak mi říká: Počkej, ono tě to ještě chytne a budeš hrát US Open nebo něco dalšího. Upřímně si to ale užívám proto, že je to právě jen hodina denně a chystám se jen na jeden turnaj. Mám ráda život, který jsem si vytvořila po tenisové kariéře, a baví mě to, co aktuálně dělám. Takže nemám tendence přemýšlet, že bych pak hrála víc turnajů.“