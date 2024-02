Tenistka Andrea Sestini Hlaváčková je dvojnásobnou maminkou

„Je to tu. Bea. Nová láska do rodiny. Kdo tipoval holku, tak se trefil. Růžová pofrčí u nás doma dál,“ napsala novopečená maminka na Instagramu k záběrům holčičky v postýlce.

Těhotenství se bývalé tenistce podařilo utajit několik měsíců. že čeká přírůstek do rodiny se pochlubila loni na podzim, když dorazila na přímý přenos 100. dílu StarDance. Prozradila tenkrát, že druhé těhotenství je náročnější.

„Fyzicky je to náročnější, protože si člověk neodpočine. Nedělám už žádná cvičení nad rámec běžného dne, protože v tom dni už mám zátěž jako takovou. Psychicky jsem si to upřímně dlouho nepřipouštěla, že jsem těhotná. Nechtěla jsem to zakřiknout. Na druhou stranu si to vlastně i užívám, protože já si myslím, upřímně, že to bude poslední těhotenství,“ prohlásila na konci října 2023.

Česká profesionální tenistka a olympijská vítězka Andrea Hlaváčková se v červenci 2017 po osmiletém vztahu provdala za italského tour manažera okruhu WTA, šéfa pro styk s turnaji a bývalého tenistu Fabrizia Sestiniho. V létě 2019 se jim narodila první dcera, které dali jméno Isabella.