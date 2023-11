Těhotenství si užívám, bude myslím poslední, říká Andrea Sestini Hlaváčková

Potkali jsme se na přímém přenosu taneční soutěže StarDance. Od té doby, co jste v ní soutěžila i vy, jsou u vás velké a „viditelné“ změny. Jste v požehnaném stavu…

Ano, bylo by to pro mě trošičku překvapivé, kdyby mi dnes večer někdo nepogratuloval, protože jsem si záměrně vzala uplé šaty. (smích)

Když vidíte dnes celou tu show, oddechla jste si, že vy sama už ten dril máte za sebou?

Ne, já spíš vzpomínám a trošičku jim i závidím. Ty nervy tam jsou, ale je to opravdu nádherný zážitek. Klidně bych si ho zopakovala podruhé, potřetí, počtvrté. Závidím těm profesionálním tanečníkům, že si to užívají vlastně několikrát a mají tu možnost do toho StarDance vlaku vstoupit víckrát. Těšila jsem se sem na moje kolegy, sportovce a držím všem palce.

Komu fandíte z letošního výběru účinkujících nejvíc?

Tak já nemůžu říct nic jiného, než že Evě Samkové a Vávrovi Hradílkovi. Protože jsou to nejen sportovci, ale i moji kamarádi. Takže těm fandím určitě. Ale mám tam i pár nových adeptek, třeba Iva Kubelková mě minule hodně přesvědčila. Plus mám ráda jejího tanečníka, protože jsme spolu byli v té poslední řadě StarDance.

Jaká je vaše prozatímní psychická průprava na dalšího potomka?

Na to mě připravuje moje první dcera. Ta mě udržuje tak zaneprázdněnou, že se moc úplně nestíhám připravovat na to, co přijde. Beru to tak, že to nějak bude a uvidíme, co se stane.

Jak jste oznámila své dceři, že přijde další přírůstek do rodiny?

Ona se mnou ty životní změny a to, že si miminko přejeme už nějakou dobu, prožívá vlastně poslední dva roky. Takže když tentokrát všechno bylo na dobré cestě, tak už to vnímala. Vnímala, že rostu a že mě nesmí kopnout do bříška, když jsme v bazénu a že si musí dávat pozor. A občas jsme jí něco řekli, takže to vnímá od začátku. A ona je ta první, která to všem začala prozrazovat! Takže jsem jí skoro nikam nemohla brát, protože to pak doslova vyprávěla lidem na potkání.

V čem je to vaše druhé těhotenství jiné?

Fyzicky je to náročnější, protože si člověk neodpočine. Nedělám už žádná cvičení nad rámec běžného dne, protože v tom dni už mám zátěž jako takovou. Psychicky jsem si to upřímně dlouho nepřipouštěla, že jsem těhotná. Nechtěla jsem to zakřiknout. Na druhou stranu si to vlastně i užívám, protože já si myslím, upřímně, že to bude poslední těhotenství.