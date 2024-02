Sexy andílek i trojnásobná matka. Topmodelka Karolína Kurková slaví 40

Svět modelingu si Karolína Kurková rychle podmanila i svým milým vystupováním a dobrou náladou. Žije v New Yorku a sama se prý módními trendy úplně neřídí: „Ráda nosím to, co je mi příjemné, v čem se cítím hezky a co je pohodlné. Hodně dám na náladu,“ tvrdí.

Kurková se narodila 28. února 1984 v Děčíně českému otci a slovenské matce. Od mládí ji bavila gymnastika, ale do modelingu pronikla tato 182 centimetrů vysoká kráska až díky své kamarádce ze školy. Ta tehdy patnáctiletou Karolínu vyfotila a její fotografie poslala do jedné pražské modelingové agentury. Pak už události nabraly rychlý spád. Ozval se italský agent Alessandro Bazoni, který Karolínu pozval fotit do Milána.

Kurková opustila v kvartě osmileté gymnázium a naplno se vrhla do světa modelingu. Podepsala smlouvu s prestižními značkami Prada a Miu Miu a v sedmnácti letech se objevila na titulní stránce módního časopisu Vogue. To už bydlela v New Yorku, kam se přestěhovala s Bazonim, svým tehdejším partnerem.

Zleva: Karolína Kurková, Tyra Banksová, Heidi Klumová, Gisele Bunchenová a Adriana Lima pózují na módní přehlídce Victoria's Secret v New Yorku. (13. listopadu 2003)

Tvrdá dřina, která je s prostředím přehlídkových mol vždy spojena, se začala vyplácet. Kurková se pilně učila angličtinu a najala si i učitele dramatu. V roce 2002 ji vyhlásil modelkou roku americký televizní hudební kanál VH1 i módní časopis Vogue.

Stala se tváří značek YSL, Viktoria’s Secret a Mango, pózovala pro slavný umělecký kalendář Pirelli a v roce 2004 byla jmenována velvyslankyní karlovarského filmového festivalu. O tři roky později již patřila podle žebříčku časopisu Forbes mezi šest nejvíce vydělávajících modelek na světě.

V roce 2008 se seznámila s filmovým producentem Archiem Drurym, který ji o rok později požádal na vrcholu Stolové hory v Jihoafrické republice o ruku. Mají spolu už tři děti, dva syny a jednu dceru.

Kurková se objevila i ve filmu, poprvé si zahrála v roce 2007 v komediálním dramatu My Sexiest Year a o dva roky později v dobrodružném thrilleru G. I. Joe. Věnuje se i moderování a zpívá. Účinkovala také jako poradkyně v americké reality show pro nadějné modelky pojmenované příznačně The Face (Tvář).

Karolína Kurková na přehlídce Victoria's Secret v roce 2006

Mezi její koníčky patří vaření, malování, zajímá se i o sport a miluje českou kuchyni. V roce 2006 získala ocenění organizací Women Together (Ženy společně) za svojí charitativní činnost.

V Praze v roce 2013 představila svůj vlastní parfém Bohemian Glamour, jehož název sama překládá jako „Český půvab“ a je kompozicí vůně květů jasmínu a tuberózy s vanilkou a medem.