Kurková dala Krausovi trenky, promluvila o basketbalu i podprsence za miliony

„Jsem první host, a tak sem musím přinést energii,“ říká na úvod Show Jana Krause světoznámá modelka Karolína Kurková, která už řadu let žije v USA.

„Jste moje první důležitá věc, co tady dělám a natáčím,“ obrací se s úsměvem na svého hostitele. Cesta do Prahy byla tentokrát motivovaná především účastí topmodelky na EuroBasketu, který bude probíhat v první polovině září. Kurková se totiž aktivně zasadila o to, aby se část letošního mistrovství Evropy v basketbalu konalo právě v Česku.

„Reprezentovala jsem Českou republiku, musela jsem jít před komisi a povídat. Byla jsem svá. Říkala jsem, že si možná musí myslet, proč jsem tam, když nejsem profesionální sportovec. Ale mám taťku, který byl profesionální basketbalista (Josef Kurka, který hrál nejvyšší soutěž za Pardubice a Děčín, pozn. red.), takže já jsem vyrůstala s basketbalem, jako dítě jsem vyrůstala na basketbalovém hřišti,“ popisuje topmodelka.

To, že to vyšlo, a jedna ze čtyř základních skupin se odehraje v Praze, vnímá jako malý zázrak. „Musím říct, že jsme nebyli favoriti! To byly jiné země. Někdo z komise nás moc nechtěl. Pak ale nemohli říct ne. Takže teď to musíme dát! Říkám, kluci, potřebujeme nějakou medaili,“ pokračuje v nadšeném vyprávění. „Budu tam fandit, budu tam křičet, takže mě nejen uvidí, ale i uslyší,“ směje se Karolína Kurková.

Stranou hovoru nezůstala ani její profese, a tak zavzpomínala například na to, jak předváděla superluxusní podprsenku s diamanty v hodnotě zhruba 130 milionů korun.

„To jsem měla všude okolo sebe bodyguardy, protože to byly miliony, které na mě museli dát, takže museli být pořád okolo mě a všechno hlídat. Diamanty byly našité na podprsence, kterou mi zapínala žena, ale všude kolem byli muži. Bylo to strašně studené a nepříjemné, nepohodlné, škrábalo to,“ přibližuje své pocity Kurková.

Během rozhovoru v talkshow předala Janu Krausovi dárek, který mu přivezla z Miami. „Vím, že máte rád trenky. Tyto jsou speciální. Nejoblíbenější trenky mého manžela a mého dvanáctiletého syna, hlavně tedy syna, protože mají speciální kapsičku. Dáte si všechno dovnitř do pouzdříčka. Dobře to drží a je to strašně pohodlný,“ dodala se smíchem topmodelka.