Trendy se neřídím. Teď letí i ponožky v sandálech, říká Karolína Kurková

Tvrdíte o sobě, že neumíte být líná. Opravdu nemáte někdy chuť proválet se celý den na gauči?

Ne, nikdy, ani v minulosti jsem to nedělala. A teď, když mám tři děti a domácnost, bych na nějaké válení stejně neměla čas. Že bych si třeba pomyslela – budu se dívat čtyři hodiny na filmy? Kdepak, to bych si pořád říkala, že jsem za ty čtyři hodiny mohla někomu poklidit pokoj, vyprat, srovnat si oblečení, vzít děti do bazénu nebo si s nimi něco zahrát.

Klidně chodím v tričku a džínách, po Praze jezdím metrem. Jsem úplně normální člověk, nezměnila jsem se jenom proto, že mám dnes něčeho víc a že mě někteří lidé znají.