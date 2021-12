Poslední etapa přezbrojení začíná. Armáda dostane nové kulomety za miliardu

TTD 5,56 mm kulomet univerzální FN Minimi (M249 SAW) Druh zbraně: lehký kulomet (SAW – Squad Automatic Weapon)

lehký kulomet (SAW – Squad Automatic Weapon) Typ zbraně: Minimi, M249

Minimi, M249 Ráže: 5,56x45 mm NATO

5,56x45 mm NATO Výrobce: FN Herstal, Belgie; FNH USA Inc., USA

FN Herstal, Belgie; FNH USA Inc., USA NSN: 1005-01-127-7510

1005-01-127-7510 Varianty, verze: standardní (dlouhá hlaveň, pevná pažba)

Para (zkrácená hlaveň, teleskopická pažba)

SPW (Special Purpose Weapon – zkrácená těžká hlaveň, předpažbí)

RIS (Rail Interface System – Mil. Std. 1913), teleskopická pažba)

