Český Top Gun. NATO vybralo centrum v Pardubicích pro výcvik svých pilotů

Pardubické Centrum leteckého výcviku (CLV), patřící pod státní podnik LOM Praha, si společně s mezinárodní leteckou školou na italské základně Decimomannu na Sardinii vybrali spojenci jako vůbec první dvě místa, kde v budoucnu vzniknou výcvikové kampusy pro armádní piloty.

„To, že bylo Centrum leteckého výcviku zařazeno mezi první dva školící kampusy v připravované výcvikové síti mezinárodní aktivity Severoatlantické aliance, považujeme za další uznání profesní kvalifikace,“ uvedl mluvčí LOM Praha Pavel Lang.

Obě první centra mají poskytnou špičkové výcvikové možnosti pro piloty proudových letounů. Program NATO Flight Training Europe (NFTE) má za cíl cvičit piloty členských států NATO tak, aby byl jejich výcvik jednotný a zvýšila se vzájemná interoperabilita.

Postupně tak má vzniknout síť center, která budou dohromady poskytovat celé spektrum letových simulátorů, od stíhaček, přes vrtulníky až po drony. Sdílení výcvikových center má rovněž zajistit zapojeným zemím nižší náklady na trénink svých vojenských pilotů.

„Vojáci NATO operují a rozmisťují se společně. Dává tedy smysl, aby se také systematicky připravovali a cvičili společně,“ konstatoval náměstek generálního tajemníka NATO Mircea Geoană. Neustálé inovace a investice do špičkového výcviku podle něj pomáhají Alianci jako celku si udržovat technologický a vojenský náskok.

V programu je v současnosti zapojena desítka členských zemí. Kromě Česka také Belgie, Řecko, Maďarsko, Itálie, Černá Hora, Severní Makedonie, Rumunsko, Španělsko a Turecko.

Přes dva tisíce pilotů za deset let

Lang připomněl, že pardubické centrum nabízí do projektu NATO nejen vysoké odborné know-how, a to jak v leteckém výcviku na cvičných letounech Z-142C AF a L-39C nebo vrtulnících Enstrom 480B-G a Mi-17, tak i v simulovaném taktickém výcviku. Součástí je totiž špičkové simulační centrum, kterým za deset let prošlo více než dva tisíce pilotů.

Centrum provozuje simulátory letounů L-159 Alca, JAS-39 Gripen a nově i F-16. Ze tří čtvrtin zde výuku absolvovali vojáci české armády, další piloti byli například ze Slovenska, Nigérie, Thajska, Rakouska či USA, Iráku nebo Brazílie.

Cvičit zde lze i taktiku použití raket vzduch-vzduch za hranicí viditelnosti nebo údery na pozemní cíle řízenou a neřízenou municí s podporou předsunutých leteckých návodčích.

Reálné lety a použití střel by přitom byly velmi drahé a navíc v případě například České republiky jsou piloti limitováni prostorem. Některé bojové situace by tak ani nemohli bez rizika absolvovat. Pro reálný výcvik s ostrou municí tak využívají například odlehlé výcvikové prostory ve Švédsku.

„Těší nás, že kapacity budou kromě Vzdušných sil Armády ČR a zahraničních vojenských letectev efektivně využívat také spojenci v NATO,“ dodal Lang.