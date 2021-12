Šakal prověří bojovníky před africkou misí. Armáda chystá výcvik v zahraničí

Čeští vojáci se mají příští rok podle schváleného plánu zapojit do 119 cvičení v zahraničí. Nejčastěji vyjedou do sousedních zemí - Německa, na Slovensko nebo do Polska. Cvičit však budou také v USA, Kanadě, Senegalu, Gruzii nebo Jordánsku.