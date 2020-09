Sledujte Dny NATO v Ostravě živě na iDNES.cz v unikátním přenosu

Program Dnů NATO v Ostravě mimo jiné připomeneme dvě významná výročí - 75 let od konce druhé světové války a 15 let od zavedení letounů JAS-39 Gripen do výzbroje české armády.

Letošní ročník bude výjimečný i svou myšlenkou - poděkovat příslušníkům Integrovaného záchranného systému a bezpečnostních složek, kteří se velkou měrou podíleli na zvládnutí průběhu koronavirové krize.

Součástí víkendového programu tak bude ocenění celkem tisícovky příslušníků IZS a bezpečnostních sborů s podtitulem „Poděkování těm, kteří nás chrání“.

Více informací na oficiálních stránkách www.natodays.cz