Přes Atlantik do Ostravy. Ikonický bombardér podnikne třicetihodinový let

Uskuteční se bez návštěvníků 19 . a 20. září.

Celý program bude vysílat v přímém přenosu iDNES.cz.



Program připomeneme dvě významná výročí - 75 let od konce druhé světové války a 15 let od zavedení letounů JAS-39 Gripen do výzbroje české armády.

Součástí bude ocenění celkem příslušníků IZS a bezpečnostních sborů s podtitulemza nasazení během koronavirové krize.