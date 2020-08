Dny NATO v Ostravě budou živě pro diváky, ale bez návštěvníků

Pro diváky, ale bez návštěvníků. Program na mošnovském letišti o víkendu 19. a 20. září nabídne zhruba osm hodin živých dynamických ukázek letecké i pozemní techniky. Živě jej bude přenášet v přímém přenosu iDNES.cz a Česká televize.

Areál bude pro návštěvníky uzavřen Pro návštěvníky bude areál akce uzavřen. Z bezpečnostních důvodů bude stejně jako v předchozích letech platit zákaz vstupu na pozemky Moravskoslezského kraje v okolí mošnovského letiště.

Dále dojde k uzavření příjezdových cest mezi Novou Horkou, Petřvaldem a Košatkou, důsledkem čehož nebude možný vjezd do Petřvaldíku. Organizátoři proto nedoporučují plánovat sledování leteckých ukázek v okolí areálu akce.

Program mimo jiné připomeneme dvě významná výročí - 75 let od konce druhé světové války a 15 let od zavedení letounů JAS-39 Gripen do výzbroje české armády.

Svá vystoupení na akci potvrdili všichni tradiční čeští účastníci a navzdory aktuálním opatřením k zabránění šíření covid-19 počítají organizátoři i s účastí zahraničních letectev.

„Vývoj epidemiologické situace a opatření přijatých proti šíření koronaviru v České republice nám bohužel neumožňuji pořádat Dny NATO v jejich klasické podobě. Bezpečnost pro nás vždy byla a bude prvořadá,“ uvedl Zbyněk Pavlačík, předseda Jagello 2000 a hlavní organizátor akce.

Oproti minulým ročníkům a i vzhledem ke změně formátu organizátoři připravují vylepšení technického zajištění živého přenosu. Včetně použití unikátní technologie Wave Relay, kterou poskytne společnost Pramacom a která umožňuje živý přenos například přímo z techniky v ukázce. Bude využita poprvé při podobné akci k online přenosu tak, aby diváci u obrazovek a monitorů měli ten nejlepší možný zážitek. „I letos bude stát za to sledovat největší bezpečnostní akci v Evropě,“ konstatoval Pavlačík.

DNY NATO Letošní ročník Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil Armády České republiky se uskuteční 19. a 20. září. Vstup na akci bývá zdarma. Vzhledem k pandemii koronaviru ale letos nebudou moci diváci show sledovat přímo na místě.

Jde o ojedinělou nekomerční přehlídku, na které mohou návštěvníci vidět vedle nejmodernější armádní techniky také to nejlepší, co má k dispozici policie, hasiči, záchranná služba, celníci, Vězeňská služba a další složky. Loni do areálu o víkendu přišlo dohromady 220 tisíc diváků. Rekord v návštěvnosti je 225 tisíc diváků. Více informací na oficiálních stránkách www.natodays.cz

Žádná z ukázek na rozdíl od jiných akcí nebude promítána ze záznamu. Součástí programu bude i několik atraktivních novinek. „Ostatní letecké dny, včetně těch největších jako Air Tattoo, Sanicole nebo SIAF, byly pro letošní rok zrušeny nebo probíhají v takzvaném virtuálním formátu bez živých ukázek,“ připomněl Pavlačík.

Důsledkem pandemie koronaviru došlo ke zrušení nebo přesunutí téměř 80 procent leteckých akcí po celé Evropě. Dny NATO v Ostravě tak zůstávají jednou z mála akcí v Evropě a jedinou ve střední Evropě.

„Uskutečnit Dny NATO v Ostravě tímto způsobem bylo naším nejtěžším rozhodnutím za celých 20 let konání této akce. Jedním z nejsilnějších argumentů byl ale fakt, že ji každoročně živě sleduje na 300 tisíc lidí v přímém přenosu,“ dodal Pavlačík.

Letošní ročník bude výjimečný i svou myšlenkou - poděkovat příslušníkům Integrovaného záchranného systému a bezpečnostních složek, kteří se velkou měrou podíleli na zvládnutí průběhu koronavirové krize.

Součástí víkendového programu tak bude ocenění celkem tisícovky příslušníků IZS a bezpečnostních sborů s podtitulem „Poděkování těm, kteří nás chrání“. Za účasti nejvyšších představitelů vlády bude v sobotu oceněno 500 příslušníků Armády ČR, Vězeňské služby ČR, Celní správy ČR a Městské policie Ostrava, a v neděli pak 500 členů Policie ČR, Hasičského záchranného sboru ČR, hygienických stanic a zdravotnické záchranné služby.