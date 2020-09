Dny NATO v Ostravě: největší lákadla přímého přenosu

Program mimo jiné připomeneme dvě významná výročí - 75 let od konce druhé světové války a 15 let od zavedení letounů JAS-39 Gripen do výzbroje české armády.

Přímo na mošnovské letiště se letos statisíce návštěvníků kvůli hygienickým opatřením nedostanou, ale díky unikátními přímému přenosu na iDNES.cz o nic nepřijdou.

Gripeny na nebi

Letoun JAS-39 Gripen letos slaví 15 let služby na českém nebi, když v roce 2005 nahradily dosluhující sovětské stíhačky MiG-21. Výročí připomene unikátní společný průlet strojů Gripen v barvách českého, maďarského a švédského letectva.



Švédsko vlastní přes 170 gripenů, z toho 28 pronajímá právě České republice a Maďarsku Diváci tak budou mít mimořádnou možnost vidět pohromadě letouny všech tří jeho evropských provozovatelů, a to v sedmičlenné formaci.

Nepůjde o jedinou možnost vidět Gripen za letu, protože maďarský i český stroj se předvedou i v samostatných vystoupeních.

Americké letectvo

Americké letectvo v sobotu v rámci programu Dnů NATO v Ostravě podnikne unikátní průlet nad Českem. Formace tvořená bombardérem B-52, létajícím tankerem KC-135 a čtveřicí stíhaček F-16 zamíří nad ostravské letiště, ale lidé ji pak mohou spatřit v nízké výšce také nad Prahou a Plzní.

Areál bude pro návštěvníky uzavřen Pro návštěvníky bude areál akce uzavřen. Z bezpečnostních důvodů bude stejně jako v předchozích letech platit zákaz vstupu na pozemky Moravskoslezského kraje v okolí mošnovského letiště.

Dále dojde k uzavření příjezdových cest mezi Novou Horkou, Petřvaldem a Košatkou, důsledkem čehož nebude možný vjezd do Petřvaldíku. Organizátoři proto nedoporučují plánovat sledování leteckých ukázek v okolí areálu akce.

Bombardér B-52 se vydá na unikátní misi přímo z mateřské základny Barksdale v Louisianě. Pro průletu nad Českem se bez přistání zase vydá zpět za oceán. Posádka tedy absolvuje téměř třicetihodinovou misi.

Jak tankují stíhačky za letu

Ve vzduchu se představí transportní stroj Airbus A400M Atlas německé Luftwaffe. Ve společné ukázce s dvojicí českých gripenů na nebi předvede simulaci doplňování paliva za letu. A letové schopnosti stroje pak předvedou piloti ještě i v samostatné ukázce.

Vzhledem k vytíženosti těchto letounů v rámci jejich operačního nasazení je účast A400M na podobných akcích stále vzácná. Letos se navíc letouny podílely také na zvládnutí pandemie covid-19, kdy převážely ochranné pomůcky či pacienty ve vážném stavu.

Historická rekonstrukce bojů

Rekonstrukce bojů na Opavsku připomene 75. výročí ukončení 2. světové války. Díky spolupráci se Slezským zemským muzeem se diváci mohou těšit na rekonstrukci strategicky významných bojů o obec Štítina, které předcházely průniku na Opavu a Ostravu. Do této ukázky bude zapojena jak těžká pozemní technika, včetně sovětského tanku T-34 nebo stíhače tanků Hetzer, tak letecká technika, zastoupena replikami stíhačů Jakovlev JAK-3 a Messerschmitt Bf-109.

Bojů o obec Štítinu se účastnili příslušníci 1. čs. samostatné tankové brigády v SSSR společně se 4. ukrajinským frontem. Samostatná tanková brigáda tehdy dostala po překročení řeky Opavy v úseku Kravaře – Zábřeh úkol probít se přes Štítinu, Mokré Lazce a Velkou Polom.

Rakouská derniéra

Hned dvě z letových ukázek obstará cvičný letoun Saab 105. Divákům se naposledy před svým vyřazením představí zástupce rakouského letectva.

Stroj se předvede na nebi také v barvách švédského letectva, kde je známější spíše pod označením Sk 60. Ke konci roku rakouské letectvo chce letoun vyřadit ze služby a Dny NATO v Ostravě jsou pro tento stroj poslední možností, jak se ještě ukázat veřejnosti navíc v atraktivním nátěru elitních tygřích letek.

Zásah na náklaďák i proti chuligánům

V divácky velmi atraktivních ukázkách se představí celé spektrum speciálních zásahových jednotek. Policie předvede zákrok proti útočníkovi ohrožujícímu dav v nákladním automobilu, při kterém bude využito i vrtulníku, útočné plošiny či speciálně upravených vozidel.

Vězeňská služba ukáže jak odrazí útok na eskortní autobus a zásahová jednotka Celní správy zase zadržení pašerácké bandy. Městská policie v Ostravě pak i s pomocí jízdního oddílu na koních předvede zákrok proti fotbalovým chuligánům.

Jako z Top Gun

Pilot nadzvukového stroje JAS-39 Gripen Ivo Kardoš a vítěz prestižní série Red Bull Air Race Martin Šonka s akrobatickým speciálem Extra 300 SR znovu připravují a zkoušejí sestavu, při níž oba stroje létají společně ve vzdálenostech jen pár metrů. Oba piloti kromě velkého množství jiných ocenění získali během loňského ročníku také Cenu primátora Ostravy za nejlepší letovou ukázku.

Při vystoupení předvádějí nevídané společné prvky proudového bojového stroje a vrtulového speciálu. O hodně těžší Gripen je neustále na nízké rychlosti. Při jednom z prvků, podobně jako v legendárním filmu Top Gun s Tomem Cruisem, letí jeden stroj na zádech nad druhým a piloti se na sebe navzájem dívají z kabin jako do zrcadla.

Bojový výsadek

Na čtyřicet českých a polských elitních výsadkářů se snese na plochu Letiště Leoše Janáčka Ostrava v ukázce bojového výsadku. K seskoku z nízké výšky na kulatých padácích je vynesou dva letouny CASA C-295 národních letectev.

Útok na pozice nepřítele

Tradičně velkou ukázku předvede 7. mechanizovaná brigáda české armády. S tanky a obrněnci ukáže koordinovaný útok na nepřátelskou základnu. Vojáci budou mít ve výstroji už nové balistické přilby, které ministerstvo obrany nakoupilo. Příslušníci elitního 102. průzkumného praporu s podporou vrtulníků se pak představí v ukázce ozbrojeného přepadu.

Slovenské MiGy

Možná jednou z posledních možností vidět stroje na nebi bude průlet nadzvukových letounů MiG-29 slovenských Vzdušných sil. Slovensko už vybralo za dosluhující stroje náhradu a nakupuje americké letouny F-16 v nejmodernější variantě.

Balet na motorkách

Již podeváté zavítají na akci příslušníci motocyklové jednotky Hradní stráže. Jezdci z tohoto útvaru představí své dovednosti v propracované choreografii na speciálně upravených motocyklech BMW R-1200 RT.