Superstíhačka poprvé v Česku. F-35 bude tahákem Dnů NATO v Ostravě

Letošní ročník Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil Armády České republiky se uskuteční 18. a 19. září.Vstup na akci je zdarma.

Loni se akce kvůli pandemii koronaviru uskutečnila ve zvláštním režimu bez diváků.



Je to ojedinělá nekomerční přehlídka, na které mohou návštěvníci vidět vedle nejmodernější armádní techniky také to nejlepší, co mají k dispozici policie, hasiči, záchranná služba, celníci, Vězeňská služba a další složky.

Rekord v návštěvnosti je 225 tisíc diváků.

Více informací na oficiálních stránkáchwww.natodays.cz