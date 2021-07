Švýcarsko přezbrojí. Koupí superstíhačky F-35 a protivzdušný systém Patriot

Ve válce Švýcarsko nebojovalo už více než 200 let a ve světě nemá ani žádné jasné nepřátele. Ozbrojená neutralita je ale jedním ze základních kamenů definujících švýcarskou společnost.

V součtu půjde o zakázky za více než 7 miliard švýcarských franků, tedy v přepočtu přes 163 miliard korun.



Švýcarská federální rada ve středu oznámila, že v rámci modernizačního programu Air2030 (na přezbrojení vzdušných sil a protivzdušné obrany) navrhne parlamentu ke schválení nákup 36 nadzvukových strojů F-35A amerického výrobce Lockheed Martin a pěti baterií raketového systému středního dosahu Patriot rovněž od amerického výrobce Raytheon.

„Hodnocení potvrdilo, že tyto dva systémy nabízejí nejvyšší celkové výhody při nejnižších celkových nákladech. Federální rada je přesvědčena, že tyto dva systémy jsou nejvhodnější pro budoucí ochranu švýcarského obyvatelstva před vzdušnými hrozbami,“ uvádí se v oficiálním vládním vyjádření.

Švýcaři loni 27. září v referendu rozhodli těsnou většinou (50,1 procenta hlasů), že vláda může nakoupit až 40 nových stíhaček. Zároveň v referendu zastropovali cenu za nové letouny na nejvýše 6 miliard švýcarských franků.

Osmiapůlmilionová země přitom hledá nové bojové stroje už od roku 2008. Mají nahradit nezadržitelně stárnoucí flotilu lehkých cvičně bojových stíhaček F-5E/F a víceúčelových strojů F/A-18C/D Hornet.

Hlavním kandidátem přitom byl na začátku švédský Gripen. V roce 2014 ale 53 procent Švýcarů v referendu odmítlo nákup 22 švédských stíhaček JAS-39C/D Gripen za 3 miliardy švýcarských franků (v přepočtu 75 miliard korun podle současných cen). Od té doby, kdy do hry vstoupili jiní kandidáti, Gripen z užšího výběru naopak vypadl.

Po novém loňském referendu švýcarská vláda vybírala ze čtyř strojů, které předtím švýcarské letectvo důkladně otestovalo. V nabídce byl Eurofighter Typhoon od Airbusu, F/A-18 Super Hornet od amerického Boeingu, Rafale od francouzského výrobce Dassault a F-35A od amerického Lockheed Martin. Gripen nové generace s označením E se testů neúčastnil, protože jednou z hlavních podmínek bylo, aby stroje byly v operačním nasazení. A to nový Gripen nebyl.

A vítězem je F-35

V uplynulých měsících švýcarská Federální rada zkoumala výsledky komplexního hodnocení nabízených letounů. V nebývale otevřeném středečním prohlášení konstatovala, že sice všechny stroje splnily požadavky, ale nejvhodnějším kandidátem je americký letoun F-35.

Ten podle hodnocení rady nabízí nejlepší poměr cena/výkon. Jediný letoun 5. generace v nabídce, který pořizuje řada evropských zemí jako náhradu za dosluhující stroje F-16, nasbíral v hodnocení řady kritérií 336 bodů. „Vykázal nejvyšší celkový přínos a byl jasným vítězem s náskokem 95 bodů nebo více před ostatními kandidáty,“ uvedla Federální rada.

Ta konstatovala, že letoun převyšoval konkurenty výrazně technologicky, když využívá nové, extrémně výkonné a komplexně propojené systémy pro ochranu a monitorování vzdušného prostoru. „Piloti těží z vyššího situačního povědomí ve všech oblastech úkolů ve srovnání s ostatními kandidáty. To platí zejména pro každodenní leteckou ochranu,“ konstatovala zpráva.

F-35A je podle ní navíc jediným letounem, který byl od základu navržen s technologiemi „Stealth“ tak, aby byl obtížně detekovatelný jinými zbraňovými systémy. „Výsledná vysoká schopnost přežití je velkou výhodou pro švýcarské letectvo,“ píše se ve zprávě.

Za další z významných kladů rada označila kromě informační převahy, kterou elektronické systémy stroje poskytují, také snadnou ovladatelnost a nižší nároky na výcvik pilotů a lepší poměr letových hodin k hodinám simulátoru. „F-35A vyžaduje přibližně o 20 procent méně letových hodin než ostatní kandidáti a přibližně o 50 procent méně vzletů a přistání než současné proudové letouny, které v letectvu F-35A nahradí,“ uvedla ve zdůvodnění rozhodnutí rada.

Podle ní lze zároveň předpokládat, že si stroj bude schopen udržet svůj technologický náskok i do budoucna, což je vzhledem k plánované životnosti 30 let oproti ostatním kandidátům velká výhoda.

Nejvyšší hodnocení dosáhl letoun také ohledně efektivity provozu a zajištění provozu během celé životnosti, nabídce přístupu k novým technologiím a datům a možnosti spolupráce. Zpráva rady rovněž konstatovala, že ohledně takzvaných přímých offsetů, tedy zpětných investic dodavatele do švýcarské ekonomiky, sice nabídka Lockheedu nebyla nejlepší, nicméně 60 procent nákladů na pořízení strojů by měl výrobce investovat do čtyř let po ukončení dodávek.

Překvapivě nejlepší cena i provoz

Pokud jde o velikost flotily, 36 moderních strojů - tedy 3 letky - považuje Federální rada za dostatečný počet pro dlouhodobé zajištění ochrany vzdušného prostoru země. „Letectvo musí být schopno zajistit, aby švýcarský vzdušný prostor nemohly zneužívat zahraniční aktéři ve vojenském konfliktu,“ uvedla rada.

Švýcarsko v 90. letech nakoupilo 34 letounů F/A-18 Hornet (26 jednomístných C a 8 dvoumístných D). Po nehodách ale v současnosti provozuje 25 jednomístných a 5 dvoumístných. Kromě toho má výzbroji ještě 19 letitých strojů F-5 Tiger z původně pořízených 35.

Důvodová zpráva celkem překvapivě konstatovala, že nabídka na pořízení nejmodernějších strojů F-35, jinak dosud kritizovaných kvůli relativně vysoké pořizovací ceně a vysokým nákladům na provoz, byla ze všech kandidátů i cenově nejvýhodnější.

Za 36 letounů F-35A má Švýcarsko zaplatit méně než za konkurenční letouny a stroj F-35A také podle rady dosahuje zdaleka nejlepších výsledků z hlediska provozních nákladů.

„Pořizovací i provozní náklady jsou u tohoto letounu nejnižší,“ uvádí se v důvodové zprávě s tím, že letos v únoru nabídl výrobce Švýcarsku letouny přesně 5,068 miliardy franků, tedy hluboko pod finančním stropem 6 miliard stanoveným voliči v referendu. „I když počítáme s inflací, zůstanou náklady na pořízení až do doby platby pod limitem,“ uvedla rada.

Pořízení a provozní náklady za 30 let služby nových letounů F-35 mají podle rady vyjít daňové poplatníky celkem na 30,5 miliardy franků. „To je zhruba o 2 miliardy méně než u druhého kandidáta v pořadí“.

Pro srovnání Polsko za 32 letounů F-35A zaplatí 4,6 miliardy dolarů, v přepočtu tedy přibližně 105 miliard korun.

Nejvýkonnější zbraňový systém v okolí k tomu

Zároveň s letouny má Švýcarsko nakoupit 5 baterií amerického protivzdušného systému středního dosahu Patriot. Získá tak nejvýkonnější zbraňový systém této kategorie v celém regionu.

Náklady na pořízení včetně inflace a DPH mají být 1,97 miliardy franků (v přepočtu přes 45,7 miliardy korun). S předpokládanými provozními náklady na 30 let služby se mají celkové náklady pohybovat kolem hranice 3,6 miliardy franků (83,6 miliardy korun).

To je ale podle rady výrazně méně než u konkurenčního systému SAMP/T od francouzského výrobce Eurosam, jehož nabídku Švýcarsko rovněž zvažovalo. Zpětné investice - offsety mají přitom dosáhnout 100 procent pořizovací ceny do čtyř let od dodání.

Patriot je vysoce mobilní raketový systém využívající střely dlouhého doletu typu země–vzduch s operačním dosahem až 160 kilometrů. S nejbližších zemí ho má ve výzbroji například Německo nebo Nizozemsko a o pořízení rozhodlo nedávno tak Polsko v rámci budování své vlastní protiraketové obrany.

Systém začala vyvíjet americká společnost Raytheon už počátkem 60. let. Od roku 1984 je ve výzbroji armády Spojených států. Systém umožňuje likvidovat taktické balistické rakety, střely s plochou dráhou letu i letadla.

Osvědčil se například v roce 1990 během první války v Perském zálivu, kdy chránil koaliční jednotky před iráckými raketami typu Scud.

„Při hodnocení systémů zvítězil Patriot ve všech čtyřech hlavních kategoriích, v některých případech s velmi jasným náskokem, a v zejména v hlavní kategorii – účinnosti,“ konstatovala švýcarská Federální rada. Systém má chránit švýcarské nebe nejen samostatně, ale také v kombinaci s novými letouny.