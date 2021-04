Letošní ročník Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil Armády České republiky se sice uskuteční až 18. a 19. září, organizátoři ale pro fanoušky připravili speciální velikonoční stream k dvacátému výročí akce.

Zbyněk Pavlačík z Jagello 2000, které akci každoročně organizuje, ve vysílání potvrdil, že pro letošní ročník stále pořadatelé kvůli pandemii covid-19 počítají se čtyřmi možnými scénáři.

Tím nejhorším je, že by kvůli pandemické situaci byla akce bez náhradního termínu zcela zrušena. „Nikdo to seriózně nemůže vyloučit. Nedáváme tomu ale více jak 10 procent,“ uvedl Pavlačík.



Další varianta - krizová - počítá s tím, že by se Dny NATO uskutečnily stejně jako loni, tedy živě ale bez přímé účasti diváků.

Celý záznam velikonočního speciálu ke Dnům NATO:

Jako nejpravděpodobnější se ale zatím podle Pavlačíka jeví další varianta, že akce proběhne s účasti veřejnosti, avšak s určitými režimovými opatřeními, které v té době budou platit. Je tak možné, že návštěvníci budou muset nosit ochranné prostředky a vstup na akci bude jen s takzvaným „covid pasem“, tedy že budou mít za sebou očkování nebo aktuální negativní test.



„Rádi bychom měli jasno tři měsíce do akce, tedy někdy na začátku letních prázdnin,“ řekl Pavlačík.

Účast přislíbilo už šest zemí

Účast na letošních Dnech NATO už přislíbilo šest zemí. Kromě Švédska, Kanady a Slovinska organizátoři v přenosu oznámili dynamické ukázky švýcarského vrtulníku Super Puma a stroje AW109 „Razzle Blades“ Team belgických Vzdušných sil. Slovensko pak na statiku vyšle nadzvukový MiG-29, vrtulník Black Hawk a transportní stroj Spartan. Objevit se má i transportní stroj A400M společné belgicko-lucemburské letky.

Více jak tříhodinové výroční vysílání nabídlo unikátní záběry z dvaceti ročníků akce, zajímavé hosty, pohled pod pokličku náročné organizace, exkluzivní zdravice dlouhodobých účastníků a partnerů, ale také výhled do budoucnosti.

„Za dvacet let (Dny NATO) dorostly do akce světového formátu. Ve dvaceti je akce na vrcholu sil,“ řekl v přenosu ministr obrany Lubomír Metnar.

Velitel Vzdušných sil Petr Mikulenka věří, že se Dny NATO v Ostravě uskuteční letos i s diváky přímo na letišti. Loni kvůli pandemii koronaviru mohla akce proběhnout pouze ve zvláštním režimu bez veřejnosti.

„Bojujeme s neviditelným nepřítelem, ale myslím, že už vidíme světlo na konci tunelu a těším se, že se v září všichni potkáme přímo v Ostravě,“ řekl. Ujistil fanoušky, že organizátoři mají rozjednaných několik velmi zajímavých účastí, které budou postupně zveřejňovat.

„Není to jen o jedné akrobatické skupině. Fanoušci si už zvykli, že je na Dnech NATO vždy čeká nějaké překvapení,“ dodal Mikulenka.

Organizátoři potvrdili, že mezi hosty se na závěr objeví také elitní čeští piloti Ivo Kardoš a Martin Šonka.



Od pátečního odpoledne k dvoudenní show

Od svého vzniku v roce 2001 se akce proměnila ze zábavného odpoledne v jednu z největších bezpečnostních show v celé Evropě, kterou každoročně v září navštíví přes 200 tisíc diváků.



„Netušili jsme, do jakých rozměrů se akce může během let rozrůst. Na počátku jsme byli hrdí, že jsme dokázali dát dohromady ukázky práce policistů, záchranářů a hasičů, říkali jsme si, jak je skvělé, že jsme tehdy dokázali do Ostravy dostat i speciální jednotku z Polska. Program začínal ve tři odpoledne, končil v šest,“ vzpomněl zakladatel Zbyněk Pavlačík.



I přes proměnu v nejnavštěvovanější akci v Česku přitom Dny NATO stojí stále na stejných principech. Hlavní je podle Pavlačíka ukázat co nejširší spektrum armádních, bezpečnostních a záchranných složek. Nikde jinde nelze vidět vedle nejmodernější armádní techniky včetně letounů to nejlepší, čím disponuje policie, protiteroristické jednotky, hasiči, záchranáři, celníci, vězeňská služba a další složky.

Právě široké spektrum činí Dny NATO unikátními a v uplynulých letech se tím inspirovali i organizátoři leteckých show v Evropě.

„Je chvíle, kdy se v našem kraji sejdou piloti z celého světa,“ podotkl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Ondrák s modelem letounu F-16, který osobně dostal do amerických pilotů.



Druhým základním principem zůstává bezplatný vstup. Podle původní ideje organizátorů návštěvníci nesmějí platit za to, co je z jejich daní. Lidé mají nárok vidět, co čeští vojáci i spojenci, záchranáři, policisté, hasiči umějí, a jak jsou vybaveni, přestože náklady na akci každoročně rostu.

Přes zvyšující se náklady a logistickou náročnost se to podle Pavlačíka daří jen díky partnerům, kteří chápou, že „naše bezpečnost není samozřejmost a bez bezpečnosti není prosperita“.