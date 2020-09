Nedělní program Dnů NATO. Předvedou se akrobat Šonka i armádní gripeny

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Akce, která je největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě, se letos kvůli koronaviru koná ve zcela jiné podobě než obvykle. Zatímco loni na plochu u letiště během dvou dnů přišlo 220 tisíc diváků, letos veřejnost do areálu nesmí a lidé mohou program sledovat v přímém přenosu na iDNES.cz.

Organizátoři Dnů NATO i přes ztíženou situaci připravili na každý den čtyři hodiny ukázek ve vzduchu i na zemi. Zatímco v sobotu mezi nejatraktivnější patřily simulování doplňování paliva za letu transportním letounem Airbus A400M Atlas německého letectva a dvojicí českých gripenů nebo průlet amerického letectva, v neděli se v programu zaskví například ukázka zásahové jednotky policie.

Ta předvede zásah proti útočníkovi s nákladním automobilem, který ohrožuje dav lidí. Chybět nebude společná show akrobatického krále a mistra světa v Red Bull Air Race Martina Šonky a pilota stíhacího letounu Gripen Iva Kardoše. Se svými stroji létají jen pár metrů od sebe.



„Vysoká sledovanost přímých televizních přenosů v uplynulých letech byla hlavním důvodem, proč jsme se rozhodli v těchto složitých podmínkách akci uskutečnit, protože těch diváků bylo víc než návštěvníků,“ řekl předseda pořádající organizace Jagello 2000 Zbyněk Pavlačík.

Armáda nás nikdy nezklame, prohlásil Babiš

Divácky atraktivní jsou ukázky české armády, která na akci vyslala 140 kusů techniky včetně tanků a pásových obrněnců a 400 vojáků. Vrcholem je ukázka útoku proti nepřátelské základně v podání 7. mechanizované brigády nebo přepad výsadkářů ze 102. průzkumného praporu.



„Covid jen potvrzuje to, co už dávno víme. V krizi se vždycky spoléháme na armádu, a to nejenom já, vláda, ale celá naše společnost. Všichni víme, že armáda nás nikdy nezklame,“ řekl při sobotním zahájení premiér Andrej Babiš (ANO).



Jak podotkl armáda v minulosti doplácela na rozpočtové škrty. „Víme, že armádu potřebujeme a že bez investic by se nám časem rozpadla,“ prohlásil. Připomněl chystanou největší zakázali pro armádu - nákup 210 pásových obrněnců za 53 miliard korun.

„Jde o velkou investici, ale také o investici, která měla proběhnout už dávno,“ řekl. Také letouny Gripen slouží české armádě už 15 let a v roce 2027 vyprší jejich leasing. „Začíná být nejvyšší čas poohlížet se po tom, jak nadále zajišťovat suverenitu našeho vzdušného prostoru,“ dodal Babiš.