Dny NATO ne tak úplně bez diváku. Show zhlédly stovky nadšenců zpoza plotu

Skupinky od sobotního dopoledne postávaly například mezi budovou mošnovského letiště a tamní průmyslovou zónou. Lidé měli u sebe často skládací židličky, deky nebo dalekohledy.

Hodně slyšet byla polština. „Jsem z nedalekých Chałupek. Jezdím pravidelně už od roku 2009 a bývám vždy na oba dny. Tentokrát tedy show sleduji mimo areál, ale je to v pohodě, mám fajn výhled,“ říká Marcin Glenc, který dobře viděl například na seskok parašutistů české armády, průlet gripenů a další zejména letecké části sobotního programu.

O pár metrů dál posedával mladý pár z Frýdku-Místku. „Nejvíc jsme se těšili na B-52, ale ten prý nakonec nepřiletí,“ zamrzelo Milana Mertu.

Americký strategický bombardér do Mošnova kvůli technické závadě na tankeru KC-135, který měl doplňovat palivo, skutečně v sobotu nemohl přiletět. Přesto nabídly jubilejní dvacáté Dny NATO atraktivní program, který můžete ještě do nedělního podvečera sledovat v přímém přenosu webu iDNES.cz.

Podle Merty je v pořádku, že letos do areálu nebyli vpuštěni návštěvníci. „Je to tak asi lepší. Těch lidí tu bývaly vždycky davy, hlava na hlavě, takže to omezení má za mě smysl,“ dodal.

Policie: „Zatím bez incidentů“

Přestože organizátoři akce doporučovali lidem zůstat doma a sledovat jej na internetu nebo v televizi, od plotů areálu je nevyháněli. „Jen dohlížíme, aby nepřecházeli přes koleje tam, kam už se nesmí. Pár jsem jich už musel vrátit, některé i opakovaně,“ řekl jeden ze zaměstnanců bezpečnostní služby.

Na pořádek v okolí akce dohlížely i desítky policistů. Uniformovaní občas napomenuli řidiče, že parkuje v zákazu, zároveň zatarasili příjezdové cesty mezi Novou Horkou, Petřvaldem a Košatkou. Větší incidenty řešit do nedělního poledne nemuseli. „Neřešili jsme žádnou mimořádnou událost mezi lidmi a ani žádnou dopravní komplikaci,“ potvrdila policejní mluvčí Soňa Štětínská.

Posmutněle z dálky sledovali prolétávající letouny provozovatelé parkovacích ploch, kteří letos přišli o výnosný „kšeft“. Zatímco v minulosti měli od rána parkoviště zaplněné auty, letos byly plochy na stání poloprázdné. „Vidíte sám, že tu je tak desetina aut. Nedá se nic dělat,“ uvedla majitelka jedné z ploch. Za celodenní stání inkasovala sto korun. „U letiště se platí dvě stovky,“ nabídla srovnání.

Dny NATO v Ostravě a Dny Vzdušných sil AČR jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Hlavním cílem je podle organizátorů prezentovat co nejpestřejší škálu prostředků, kterými disponuje Česká republika a její spojenci na poli zajišťování bezpečnosti.