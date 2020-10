Dny NATO jako evropský experiment sledovalo přes 900 tisíc diváků

Organizátoři jedné z vůbec nejnavštěvovanějších akcí v České republice vsadili na doposud nevyzkoušený koncept. Bez návštěvníků pro diváky.



A to přesto, že o víkendu 19. a 20. září bylo konání jubilejních dvacátých Dnů NATO v Ostravě a Dnů Vzdušných sil AČR ohroženo zhoršující se situací s šířením koronaviru.

„Drtivá většina organizátorů podobných akcí v Evropě své akce zrušila a šla cestou vzpomínkových televizních relací off-line, které se často setkaly se sledovanosti jen v řádech tisíců diváků. My jsme byli přesvědčeni, že živý přenos má mnohonásobně větší hodnotu,“ konstatoval Zbyněk Pavlačík z Jagello 2000, které akci na mošnovském letišti každoročně organizuje.

V přímém přenosu v televizi a na internetu včetně speciálního vysílaní na IDNES.cz vidělo akci přes 900 tisíc diváků.

Přehled sledovanosti Dnů NATO v Ostravě a Dnů Vzdušných sil AČR o víkendu 19. a 20. září

Právě každoroční vysoká sledovanost televizních přenosů byla podle Pavlačíka motivem, proč se pořadatelé rozhodli akci uskutečnit v reálu živě bez návštěvníků, ale zato pro diváky. „Nepopírám, že do poslední chvíle jsme byli v napětí, jak vše nakonec dopadne,“ dodal.

Ověřené údaje sledovanosti překvapily i samotné organizátory, protože po součtu sledovanosti všech použitých komunikačních kanálů pro přímé přenosy se objevilo číslo 913 tisíc, z toho jen diváků Česká televize bylo podle peoplemetrového měření 701 tisíc.

„Především na ČT24, kde přenosy dosáhly 8procentního podílu na televizním publiku jsou pro zpravodajský kanál v dlouhodobém kontextu nadprůměrné,“ zhodnotil Pavel Herot, ředitel mediálně-analytické společnosti Media Tenor.

Ten očekává u všech platforem, kterými byly Dny NATO vysílány, do budoucna další růst. „Všechny jsou dostupné v reálném čase přes internet, což při zvyšující se dostupnosti dat je zajímavé i pro návštěvníky, kteří se na příští ročník snad budou už moci přijít podívat osobně,“ doplnil Herot.

Organizátoři chtějí získané zkušenosti s on-line přenosy využít i do budoucna. „Pevně doufám, že letošní zkušenost z konání akce bez návštěvníků se už nebude nikdy opakovat. Děkuji všem, kteří se do akce zapojili, že nám uvěřili a pomohli ji dovést do úspěšného konce,“ dodal Pavlačík.