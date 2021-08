Americký zpravodajský web Politico koupí za jednu miliardu dolarů Němci

Axel Springer získá také zbylý poloviční podíl ve společném podniku Politico Europe. Transakce by měla být uzavřena do konce letošního roku. Německý podnik si nákupem rozšíří portfolio, do kterého spadají on-line mediální společnosti Insider či Morning Brew.



Společný podnik Politico Europe vznikl v roce 2014, od roku 2019 je v zisku. Zakladatel společnosti Politico Robert Allbritton si udrží svou roli jak ve společnosti Politico, tak v sesterské firmě Protocol, která pokrývá dění v odvětví technologií.



Ve dvojici zpravodajských společností si zachovají vedoucí pozice také editoři. Politico bude fungovat nezávisle na dalších značkách, které spadají pod Axel Springer.

Největší digitální vydavatelství v Evropě

Axel Springer SE je německé digitální vydavatelství, největší v Evropě. Vlastní řadu mediálních značek, jako je Bild, Die Welt a Fakt. Aktivity má ve 40 zemích světa a zaměstnává více než 16 tisíc lidí. Sídlo má v Berlíně.

Společnost založil v roce 1947 německý vydavatel Axel Springer (1912-1985). Vlajkovou lodí firmy se stal v roce 1952 deník Bild, první bulvární a nejprodávanější list v Německu. Od dalších novin (například Die Welt) a časopisů se firma rozrostla v kolos s širokým záběrem i v oblasti rozhlasu, televize a elektronických médií.

Do portfolia vydavatelství patří například respektovaný fotbalový server Transfermarkt, investigativní server The Insider, zpravodajská stanice Welt, dříve známá jako N24, nebo německá verze časopisu Rolling Stone. Letos deník Bild zprovoznil vlastní televizní stanici.

Od roku 2019 je největším akcionářem vydavatelství americká investiční společnost KKR. Ta se s dosavadním hlavním akcionářem, vdovou po zakladateli firmy Friede Springerovou, a s generálním ředitelem Mathiasem Döpfnerem dohodla, že učiní nabídku na odkup akcií od menšinových akcionářů.

V roce 2014 vznikl server Politico Europe, který je společným podnikem vydavatelství Axel Springer a americké společnosti Politico. Tržby společnosti Axel Springer v roce 2019 činily 3,1 miliardy eur (asi 80 miliard korun), hrubý provozní zisk EBITDA 630,6 milionu eur.

Letos se vydavatelství Axel Springer rozhodlo přeorganizovat své aktivity ve střední a východní Evropě, které sdílelo se švýcarským koncernem Ringier. Pod názvem Ringier Axel Springer měla společnost zastoupení i v České republice, v dubnu 2014 ji převzala společnost Czech News Center, která je součástí koncernu Czech Media Invest podnikatelů Daniela Křetínského a Patrika Tkáče.

Zpravodajská organizace Politico

Politický server Politico (dříve The Politico) založil v roce 2007 podnikatel a současný šéf společnosti Robert Allbritton, který k sobě přetáhl bývalé novináře listu The Washington Post Johna F. Harrise a Jima VandeHeie. Vlastníkem společnosti je Allbrittonova firma Capitol News Company.

Společnost vznikla jako nezávislá a nestranná zpravodajská organizace a velmi rychle si ve Washingtonu získala respekt. Asi nejznámějším produktem společnosti je politický web Politico, společnost ale provozuje i vlastní televizi, rozhlas a vydává tištěná média.

Firma zaměstnává zhruba 700 lidí. Jestliže v roce 2008 mělo Politico více než tři miliony unikátních návštěv webových stránek měsíčně, nyní je to asi 54 milionů.

V roce 2014 vstoupila společnost i na evropský trh, hlavním materiálem pro začátek provozu Politico Europe se stal v roce 2015 rozhovor s tehdejším předsedou Evropské komise (EK) Jeanem-Claudem Junckerem, který byl na tehdejší poměry velmi otevřený.

Na bruselské mediální scéně ambiciózní web Politico tehdy nahradil dosavadní respektovaný list European Voice. Americké Politico společně s německým vydavatelstvím Axel Springer převzaly European Voice v prosinci 2014.